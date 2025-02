Blues na křižovatce: Přestavba, nebo udržení jádra? Armstrong váhá

V St. Louis začíná být doba nejistoty. Generální manažer Doug Armstrong má před sebou těžké rozhodnutí: buď zachovat současné jádro týmu, nebo rozjet velkou přestavbu. A jak to často bývá, klíčové slovo budou mít sami hráči.

„Každý rok platí to samé – hráči nám ukážou, co máme dělat,“ poznamenal Armstrong během rozhovoru s reportérem Andym Stricklandem. V rozhovoru také přiznal, že tým propásl velkou šanci po Vánocích, když nevyužil relativně snadný lednový program. „Montgomery odvedl skvělou práci, dostal tým do formy, ale my jsme tu šanci zahodili. Teď už nezbývá než snášet všechny spekulace, které jsme si sami způsobili,“ dodal Armstrong.

Středem zájmu je aktuálně kapitán týmu Brayden Schenn. O jeho možném odchodu se spekuluje stále častěji – a co je ještě pikantnější, do hry vstoupil i jeho bratr Luke z Nashvillu. Podle Elliottea Friedmana z Hockey Night in Canada už některé týmy zvažují možnost, jak spojit oba bratry do jednoho týmu.

A není to jen fantazie jednoho klubu. „Vím o minimálně dvou týmech, které tuto možnost seriózně řeší,“ uvedl Friedman v nejnovější epizodě svého podcastu.

Realizace podobného obchodu by ale byla logisticky náročná. Brayden má před sebou tři roky smlouvy s průměrným platem 6,5 milionu dolarů, zatímco Luke má do konce smlouvy s Nashvillem ještě jeden rok s platem 2,75 milionu dolarů. Spojení obou bratrů by tedy vyžadovalo složité manévry v rámci platového stropu.

Oba Schennové mají zkušenosti s vítězstvím ve Stanley Cupu, navíc přinášejí do kabiny cennou kombinaci vůdcovství a tvrdosti, která může být v play-off rozhodující.

Nashville by podle Friedmana mohl být ochoten Lukea uvolnit, protože chce omladit a zrychlit tým. V případě Braydena je to ale jiné – je kapitánem Blues a tým za něj požaduje vysokou cenu. „Je těžké si představit, že by se ho St. Louis vzdalo, ale není to úplně nemožné,“ říká Friedman.

