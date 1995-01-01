Blues hledají cestu z krize. Armstrong zvažuje změny, hvězdy mohou být na odchodu

12. listopadu 10:00David Zlomek
Krize ve St. Louis se prohlubuje a trpělivost vedení zřejmě dochází. Blues po pomalém startu sezony patří k nejhorším týmům Západní konference, jsou až na 14. místě a jen pět bodů před posledním Calgary. Generální manažer Doug Armstrong proto podle zámořských médií začal zvažovat zásahy do sestavy a je připraven naslouchat nabídkám na několik svých hráčů.
Jedním z těch nejčastěji zmiňovaných jmen je Brayden Schenn. Čtyřiatřicetiletý centr a kapitán týmu je tradičně typ hráče, po kterém sahají ambiciózní celky před play off; fyzický, zkušený, schopný zahrát na více postech a dodat kabině potřebnou jiskru. O jeho dostupnosti se mluvilo už loni, tehdy ale Armstrong požadoval příliš vysokou protihodnotu. Letos by mohl být přístup realističtější.
Schenn je v šestém roce osmileté smlouvy v hodnotě 52 milionů dolarů a letos mu běží období, kdy jeho klauzule povoluje výměnu do 15 vybraných klubů. V dosavadních 17 zápasech má na kontě 2 góly a 4 asistence, což nijak neodpovídá jeho standardu z minulých let.
„Myslím, že Schennovo jméno budeme slyšet čím dál častěji, pokud Blues brzy nezačnou vyhrávat,“ uvedl insider David Pagnotta. „Je to typ hráče, který může tým posunout o úroveň výš. Zkušený, tvrdý, nebojí se jít do soubojů a přináší vítěznou mentalitu.“
Vedle Schenna se pozornost upírá i na obránce Justina Faulka. Ten je ve své šesté sezoně v St. Louis a v létě mu plná klauzule o nevyměnitelnosti přechází na seznam 15 týmů, kam výměnu může povolit. Píše se, že několik klubů už si na něj vyžádalo informace.
Faulk v 17 zápasech zaznamenal 3 góly a 6 asistencí. Pro soupeře představuje lákavou kombinaci zkušeností a stále solidní produkce, zatímco pro Blues by jeho odchod znamenal cestu k finanční i herní přestavbě.
Armstrong by podle dostupných informací mohl být otevřený i diskusím o dalších hráčích s plnou ochranou před výměnou, jako jsou Jordan Kyrou nebo Pavel Bučněvič, ale tyto obchody by byly složitější.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.