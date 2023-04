Blue Jackets se modlí v dobrý los. Chtějí získat kvalitního centra!

Sezona již sice v Ohiu skončila, ale stále je co řešit. Kromě vyhazovu trenéra generální manažer naslouchá radám svých skautů a doufá ve velkou porci štěstí, aby mohl vybírat nejlépe z prvních dvou míst!

Kdybyste se zeptali jakéhokoliv fanouška celku z Ohia, co momentálně u Blue Jackets potřebují nejvíce, tak by vám dozajista odpověděl, že top centra. Modrokabátníci mají věhlasná křídla v podobě Patrika Laineho nebo Johnnyho Gaudreaua, ale bohužel nikoho, kdo by s nimi v současné chvíli mohl hrát. Je to palčivý problém, který se s týmem táhne jako stín.

Letos mají ovšem funkcionáři z Columbusu konečně šanci vše změnit, ale jak už to tak bývá, věc má opět háček. O osudu celku z Ohia totiž rozhodne los, který určí, jakým směrem se bude organizace dále ubírat.

Blue Jackets mají druhou největší šanci na zisk generačního talentu, který by značku Columbusu převrátil naprosto vzhůru nohama a vytvořil úplně novou éru. Fanoušky sice stále mrzí, že tým po tak hrozné sezoně nedrží v loterii největší procentuální šanci, o kterou se připravil v závěru základní části, ale věří v zázrak.

Špatnou variantou by pro tým Patrika Laineho nebyla ani celková druhá pozice na dražbě talentů, kde by Jarmo Kekäläinen pravděpodobně ukázal na centra Adama Fantilliho. Pro Blue Jackets by to navíc byl další hráč z Michiganu, se kterými mají v Ohiu skvělé zkušenosti. Špatnou zprávou by však zřejmě bylo, že Fantilli bude zřejmě ještě rok pokračovat na univerzitě, a tak by si fanoušci museli počkat.

Blue Jackets mají vzhledem k umístění garantovanou minimálně čtvrtou pozici. Zde jsou také velké talenty jako Švéd Leo Carlsson nebo Matvej Mičkov. Oba ovšem působí na pozici křídla, a přestože by jistě soupisku Columbusu řádně vyztužili, tak by nebyli klíčem k řešení palčivého problému s centry. Mičkov je navíc smluvně vázán v KHL, takže by jeho start v nejprestižnější hokejové lize světa byl odložen a Ohio by si muselo řádně počkat.

