Blue Jackets rázně řízli do kádru! S drafty přivedli i Jonathana Quicka!

To, o čem se dlouho spekulovalo, se stalo skutečností. Svérázný generální manažer ve službách Columbusu vytrejdoval nejprve Gustava Nyquista a poté následoval i přesun Joonase Korpisala s Vladislavem Gavrikovem. Naopak do Ohia míří Jonathan Quick!

Fanoušci Modrokabátníků museli být značně nervózní, když ze všech stran chodily zprávy o výměnách a jejich tým se stále nerozhoupal. Nakonec ovšem svéráz Jarmo Kekäläinen zvládl vše za jediný večer.

Nejdříve dopadla jednání s Divočáky, kteří za Gustava Nyquista obětovali pouze páté kolo draftu roku 2023. Nutno zmínit, že švédský útočník je momentálně zraněný, a proto nebyla jeho cenovka vyšší. Je ovšem možné, že by do vyřazovacích bojů mohl zasáhnout, a tak se celek z Ohia spokojil aspoň s touto protihodnotou, než aby mu zkušený veterán pláchl na trhu volných hráčů zadarmo.

A pak přišla velká věc! Byla dokončena dohoda s LA, které získalo od Blue Jackets jak obránce Vladislava Gavrikova, tak gymnastu v brankovišti Joonase Korpisala. Na druhou stranu zamířila volba v prvním a třetím kole draftu 2023 společně s Jonathanem Quickem.

První kolo by dle dostupných informací mělo být chráněno, pokud by Králové náhodou neproklouzli do play-off. Tahle výměna mnoha fandům vyrazila dech. Divili se jak v Columbusu, tak v LA. Výměnu svých opor v Ohiu sice čekali, ale příchod hvězdného veterána do brankoviště asi čekal málokdo.

Modrokabátníci neměli jednoduchou pozici, jelikož všechny ostatní destinace, kam mohly být jejich klenoty vyměněny, začaly padat. Medvědi se nakonec dohodli s Washingtonem, Edmonton měnil s Nashvillem, ze hry bylo Toronto a mohli bychom pokračovat. Počet zájemců se tedy začínal snižovat a uzávěrka přestupů byla téměř za dveřmi. I proto možná došlo k této dohodě.

Možnost udržet Vladislava Gavrikova s Joonasem Korpisalem navíc byla nerealizovatelná. Urostlý obránce odmítl již před několika měsíci prodloužení kontraktu a setrvání Joonase Korpisala nešlo zase z jiného důvodu. V Ohiu má totiž podepsáno Elvis Merzlikins, který se letos nepotkal s formou a navíc má dlouhodobý kontrakt na obrovské peníze, který by nikdo z konkurence nechtěl přebírat.

K tomu má ve smlouvě klauzuli související s výměnami. Pak je tu nadějný Daniil Tarasov, který už v příští sezoně nebude moci být jen tak poslán na farmu, aniž by prošel waivers listinou, kde by po takovém talentu jistě někdo sáhl.

Ruský maskovaný muž je mladší než Korpisalo, a zároveň tedy investicí do budoucna. Finskému brankáři již bylo osmadvacet let a Černý Petr tak logicky padl na něj. Po sezoně mu končí kontrakt, takže řešení se přímo nabízelo.

Podivný byl ovšem přesun Jonathana Quicka k Blue Jackets. Hrdina Los Angeles se totiž nechal slyšet, že by tohle nemusela být jeho poslední sezona a výměna ho vcelku pochopitelně značně rozladila. Dozvěděl se ji po vítězném duelu s Winnipegem a zpráva s ním pořádně otřásla.

Pochmurná byla i nálada celého týmu při odletu. Jeho kontrakt byl ovšem koneckonců poměrně vysoký a Kings se pochopitelně rozhodli pro mladšího a levnějšího borce a za ušetřené peníze vyztužili obranný val o Vladislava Gavrikova.

Na své si pochopitelně přišel i Columbus, který se zbavil hráčů, které by stejně po konci sezony neudržel a může se alespoň těšit na draft, který by měl letos přinést velkou řadu talentů.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+