Blue Jackets hlásí další podpis. Na dva roky prodloužil Sillinger

Cole Sillinger ve středu podepsal dvouletou smlouvu na 4,5 milionu dolarů s Columbus Blue Jackets. Pokračuje tak další zpevňování kádru pod novým vedením.

Jednadvacetiletý útočník, který byl chráněným volným hráčem, si v minulé sezoně připsal v dresu Blue Jackets v 77 zápasech dohromady 32 bodů (13 gólů a 19 asistencí).

„Věděl jsem, že budu v Blue Jackets, šlo jen o to, za jakých podmínek a podobně,“ řekl Sillinger. „Prostě jsem zůstal trpělivý a jsem rád, že se to konečně upeklo. Určitě je to úleva, můžu se s klidem připravovat na sezonu."

Sillinger řekl, že podepsat smlouvu na dva roky bylo pro něj i Blue Jackets správné, protože si není jistý, zda si ještě zaslouží delší smlouvu.

„Kladu si vyšší nároky, než jsem předvedl v posledních třech letech,“ řekl. „Mám pocit, že jsem se posunul, ale bylo to trochu nekonzistentní. Než se podaří podepsat něco dlouhodobějšího, chtěl bych ještě něco dokázat. Tato dohoda je férová pro obě strany. Jsem připraven to všechno hodit za hlavu a prostě hrát hokej.“

Blue Jackets skončili v minulé sezoně v tabulce NHL na 29. místě a počtvrté v řadě nepostoupili do play-off. Sillinger však řekl, že je nadšený z některých změn, které Columbus v létě provedl, včetně najmutí generálního manažera Dona Waddella a trenéra Deana Evasona.

„Měl jsem možnost s každým z nich mluvit,“ popisoval. „Mluvili jsme o přípravě a trochu jsme se poznali. Nic moc do hloubky. Vypadalo to, že jsou to skvělí lidé a že se v hokeji pohybují už nějakou dobu. To je vždycky dobré vidět. Líbí se mi změny, které jsme v létě udělali v organizaci. Z telefonátů jsem odcházel nesmírně motivovaný vrátit se do Columbusu a vrátit se do kabiny.“

Sillinger, kterého si Columbus vybral v prvním kole v roce 2021, nasbíral ve 220 zápasech 74 bodů (32 gólů, 42 asistencí).

„Cole Sillinger je velmi chytrý, obousměrný centr, který nesmírně tvrdě maká na obou koncích kluziště,“ dodal Waddell. „Před dovršením 21 let odehrál v NHL přes 200 zápasů a má za sebou svou nejlepší sezonu, takže se těšíme na jeho další hráčský růst. Bude důležitou součástí současnosti i budoucnosti tohoto klubu.“

