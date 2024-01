Blue Jackets chystají výprodej. K mání je Laine i Provorov

O Columbusu Blue Jackets se mluví téměř celou sezonu, protože se nachází na dně Metropolitní divize a prochází dalším ročníkem, který se nesetkal s očekáváními. S blížícím se termínem uzávěrky výměn 8. března se pravděpodobně zvýší zájem o jeho hráče i ochota prodávat.

Informuje o tom Darren Dreger z TSN. Během pořadu Insider Trading Dreger uvedl, že Blue Jackets a generální manažer Jarmo Kekalainen jsou ochotni vyslechnout si nabídky na výměnu útočníka Patrika Laineho i obránce Ivana Provorova.

„Kekalainen je ochoten naslouchat nabídkám na několik velkých jmen, jako jsou Patrik Laine a Ivan Provorov, a jsou tu i další,“ potvrdil. „Adam Fantilli je samozřejmě nedotknutelný a jsou tu i další mladí hráči, se kterými Blue Jackets počítají do budoucna. Řada týmů se však velmi zajímá také o Boonea Jennera, ale ten je srdcař s parádní smlouvou, takže je velmi nepravděpodobné, že by Blue Jackets uvažovali o jeho přesunu. I tady budou ale alespoň naslouchat.“

Pětadvacetiletý Laine si prošel obdobími zranění a v listopadu byl dokonce vyřazen ze sestavy, což ho omezilo na pouhých 18 zápasů v této sezóně. V nich zaznamenal jen devět bodů (6+3), což je daleko od 52 bodů (22+30), které nasbíral v pouhých 55 zápasech minulého ročníku.

Urostlý finský útočník je momentálně na marodce a nehraje od 14. prosince poté, co si v zápase proti Torontu zlomil klíční kost. Laine je ve druhém roce čtyřletého kontraktu, jehož průměrná roční hodnota činí 8,7 milionu dolarů.

Provorova získali Blue Jackets v létě z Philadelphie. Sedmadvacetiletý obránce má v této sezoně na kontě 23 bodů (4+19) ve 46 zápasech, přičemž na ledě stráví skoro 23 minut na zápas. Má ještě jeden rok platnou smlouvu s platem 4,725 milionu dolarů.

Kdo by mohl být ještě ve hře?

Elvis Merzlikins, brankář Blue Jackets, si to přál, ale zatím se pro něj nenašel kupec. Vedení Blue Jackets také musí řešit situaci Jacka Roslovica, jenž je jediným hráčem, kterému po sezoně končí smlouva. Pro mnoho týmů by však mohl být platnou výpomocí do play off.

