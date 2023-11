Blonďatý démon polapen! Crosby nestárne, skvostnou sérii natáhl hattrickem

14 bodů za devět zápasů? Úchvatná je forma Sidneyho Crosbyho, lídra Tučňáků z Pittsburghu. Při pohledu na jeho fikané přihrávky, krytí puku i mistrné teče člověk snadno zapomene, že se nedívá na borce na výkonnostním vrcholu, ale už na šestatřicetiletého mazáka. Crosby totiž ani ve věku, kdy už se pomalu sahá k označení veterán, nezpomaluje. Stále je neskutečně efektivní a patří k nejzářivějším ozdobám NHL. Po poslední show obzvlášť.

Tři góly, jedna asistence a výhra 5:3 nad klubem, který sám měření sil s Penguins označuje za rivalitu.

Crosby jednoduše sám o sobě porazil Columbus.

Modrokabátníci na vlastní kůži zjistili, jak málo prostoru kanadské ikoně stačí k tomu, aby ji na konto přiskočily bodové zářezy.

Nechat ho na zlomek sekundy číhat u tyče? Trestuhodné. A přesně tak to dvakrát dopadlo. Nejprve nejslavnější sedmaosmdesátka slavila po pohotové ráně, pak učebnicově tečovala střílený pas Erika Karlssona.

Crosby bodoval už devětkrát za sebou, jen jedinkrát v dosavadním průběhu základní části vyšel naprázdno. Zkraje sezony se pozornost upínala k Jevgeniji Malkinovi, teď směřuje k "obvyklému podezřelému."

Před novináři jednička draftu roku 2005 (uvedeno pro ilustraci, jak dlouho už Crosby v NHL působí) nasadila svou klasickou masku profesionála, co chrlí fráze. Něco zajímavého ale přece jen padlo.

To když si Crosby pochvaloval spolupráci s Karlssonem, s nímž rychle našel společnou řeč a pomohl mu se dostat do herní pohody. "Hráli jsme proti sobě tolikrát, že dobře známe naše tendence. Teď se je snažíme přetavit v akce."

Přesně jako při popsané kombinaci, která začala bravurní přihrávkou a skončila fenomenální tečí. Něco pro hokejového fajnšmekra, ať už sedí před televizní obrazovkou v jakémkoliv dresu.

Zní to jako okázalý chvalozpěv? Ani z pozice někoho, kdo dlouhodobě tíhl k rivalům Pens, nejde odolat. Crosby velkolepě kráčí ke statusu jednoho z nejlepších plejerů, co kdy NHL viděla. A můžeme se bavit o uměleckém dojmu, všestrannosti i číslech.

Oku lahodící býval i styl Guye Lafleura, frankofonní legendy montrealských Canadiens. Říkávalo se mu Blonďatý démon. Právě jeho gólový účet (560 tref) Crosby svým hattrickem dorovnal.

Dělí se teď o 27. místo historických tabulek.

Pro Crosbyho to rozhodně není konečná, stejně jako 15. flek v produktivitě (1521 bodů).

Kdepak, Crosby může vystoupat tuze vysoko. Obzvlášť pokud bude nadále takhle suverénně vzdorovat času. Vždyť v elitní osmnáctce nejproduktivnějších hráčů této sezony je jednoznačně největším kmetem.

O čtyři roky starší je než Artěmij Panarin, o šest či více let než kdokoliv další.

Na srdci mu ale leží spíš týmový úspěch než osobní statistiky. Moc by si přál s Pittsburghem zpátky do play-off. Čerstvých pět vítězství v řadě naznačuje, že to není nereálný sen.

Lví podíl na nich samozřejmě má právě Sid, co už dávno není Kid.

