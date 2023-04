Blíží se odchod nespokojeného Duboise z Winnipegu?

Tryskáči už nyní mají kupu vrásek z rozpačitého závěru sezony, jelikož si v závěru základní části pořádně zavařili a nyní se zuby nehty přetahují o divokou kartu s Calgary a Predátory. K tomu všemu se opět vrátila na stůl otázka týkající se budoucnosti 191 cm vysokého centra, který se netají svými záměry o odchodu.

To, že by kanadský reprezentant rád oblékal dres Canadiens, se už ví dlouhou dobu. Dubois své přání již před dlouhou dobou vyřkl do celého světa, čímž pochopitelně rozpoutal obrovský poprask.

Zájem má i Montreal. Ten si tohoto hokejistu vytipoval už na draftu 2016. Tenkrát generální manažer Canadiens připravoval výměnu s Vancouverem, od kterého by získal celkově pátou pozici, která měla být využita právě na vysokého centra. Všichni ale víme, že na dražbě talentů všechny zaskočil svérázný finský stratég Jarmo Kekäläinen, který na Duboise ukázal už ze třetí pozice.

Columbus si z růstu svého klenotu mnul ruce, jelikož dokázal odhadnout jeho kvality, ale bohužel nepočítal s jeho povahou. Dubois si totiž postavil hlavu a vše vyústilo v jeho výměnu. A ani ve Winnipegu se stále necítí spokojeně.

Po této sezoně mu končí kontrakt a v létě 2024 už bude moci být nechráněným volným hráčem, pokud po konci tohoto ročníku požádá o arbitráž nebo podškrábne svou kvalifikační nabídku. Tryskáčům se tedy krátí čas a přemlouvání v tomto případě asi nebude mít za mák smyslu.

Kanadský centr chce být co nejblíže domova a u Canadiens není jen proto, že mu to pravidla soutěže prostě neumožňují. Přitom Montreal kromě již zmiňovaného draftu o Duboise usiloval ještě jednou, ale když se snažil dohodnout s Columbusem, nebyl schopen vysázet na stůl podobnou nabídku jako právě Jets.

Montreal každopádně nikam nespěchá. Moc dobře ví, že drží v ruce všechny trumfy. Ostatní týmy navíc do výměny s Tryskáči zřejmě nepůjdou kvůli tomu, že by se dostaly do stejné situace jako právě Jets. Canadiens jdou ovšem do přestavby a generální manažer celku z Original Six bude chtít jít s cenou šikovného centra řádně dolů. Oba týmy spolu již před nějakým časem o situaci mluvily, ale nebyly schopny se dohodnout na podmínkách výměny.

Winnipegu už moc času nezbývá. Ještě je tady možnost téměř metrák vážícího bruslaře přesvědčit tučným paktem na několik let, ale zdá se, že Dubois by přesto odmítl. Tryskáči každopádně budou muset jednat, aby o svou hvězdu nepřišli bez náhrady. Jednání s Montrealem však nebudou jednoduchá, jelikož vedení Canadiens moc dobře ví, že Černého Petra drží Jets.

