Blíží se konec Matěje Blümela v NHL? Nedohrál a po jeho chybě padl gól

27. listopadu 13:18Jakub Ťoupek
Před sezónou bylo téměř jasné, že by nejlepší střelec posledního ročníku AHL mohl začít v hlavním týmu, a to rovnou vedle krajanů Pavla Zachy a Davida Pastrňáka. V kempu ale nepřesvědčil a po zraněních hráčů hlavního týmu si vysloužil pozvánku nahoru. Jenže v NHL se mu zatím vůbec nedaří a zdá se, že jsou jeho dny v nejlepší hokejové lize světa pomalu sečteny.
Když před sezónou podepisoval s Bostonem, všem se tento přestup zdál, jako ten ideální. Po boku Davida Pastrňáka a Pavla Zachy se měl Matěj Blümel konečně prosadit do NHL, měl naplnit svoji roli střelce z AHL. Opak je však pravdou.
V kempu trenérský štáb nepřesvědčil a na začátek ročníku šel na farmu do Providence. Ze sesazení z NHL se ale nezhroutil. „Bylo mi naznačeno, že jsem mohl být víc produktivní. Řekli mi, že udělali tohle rozhodnutí, a tak to je. Na farmě jsme si hned sedli s trenérem, od nějž jsem se dozvěděl, co ode mě očekává, v čem chce, abych se zlepšil,“ dodal v rozhovoru na začátku sezóny.
V polovině listopadu si po dobrých výkonech na farmě, a zraněních hráčů hlavního týmu, vysloužil pozvánku do nejlepší hokejové ligy světa. V NHL to ale nešlo dle jeho představ. Český útočník nastupoval pravidelně po boku Pavla Zachy, poté i s Davidem Pastrňákem a za první 3 utkání nebodoval a v tabulce pravdy zaznamenal 2 mínusové body.
Měl i šance skórovat, jenže ho zradila branková konstrukce, nebo dokonce výstroj brankáře. Podle hlavního kouče ale výkony špatné nebyly. „Myslím, že česká lajna byla celkem dobrá,“ vysloužili si kompliment. „Dobří byli i ostatní. Nechceme všechno nakládat na jednu lajnu, a neustále tak na ni vyvíjet tlak,“ uvedl po zápase s Kings kouč Sturm.
Utkání se San Jose pak sledoval jen z tribuny a v zámoří už se hovořilo o jeho definitivním konci v hlavním týmu. Šance ale ještě přišla. Noční utkání s Islanders začal opět v první lajně po boku obou krajanů, jenže po dvou střídáních opustil střídačku a do hry se už nevrátil.
Za 2 minuty a pár sekund stihnul třikrát ztratit kotouč, z jedné akce dokonce padla branka do sítě Bostonu. Před první přestávkou pak bylo definitivně jasno. Blümel se do utkání nevrátí. "Vypadá to, že nějakou dobu bude chybět," uvedl kouč Marco Sturm. "Má zranění ve spodní části těla. Ale více budeme vědět až zítra."
Tohle může být pro rodáka z Tábora definitivní konečná. Jeho výkony jsou nepřesvědčivé, na ledě působí těžkopádně, na kotouči je pomalý, a ještě k tomu nezískal ani bod. Po 17 utkáních v NHL se dvěma brankami tak může být pro českého útočníka vystavena definitivní konečná. Do hry by se během pár dní měli vrátit Viktor Arvidsson a Casey Mittelstadt a pro českého útočníka tak opět nebude místo.
