Blíží se Jiříčkovo vysvobození? Naslouchám každé nabídce, říká šéf klubu

Columbus Blue Jackets učinili krok, který se zdál být nevyhnutelný. Obránce David Jiříček byl poslán na farmu, kde má odehrát velké množství minut, získat zpět své sebevědomí a zapracovat na své defenzivní hře poté, co nastoupil pouze v šesti z prvních 18 zápasů Blue Jackets v této sezoně.

Překvapení? Jak se to vezme. Jiříčkovi se na konci minulé sezony dařilo v základní části AHL i po ní, sklidil dobré ohlasy a udělal výborný první dojem na nového generálního manažera Blue Jackets Dona Waddella.

Když na podzim začal tréninkový kemp, Jiříček hrál ve druhé obranné dvojici Blue Jackets s Ivanem Provorovem. Pozici si ale neudržel a v základní části proseděl více času na tribuně než na lavičce mezi střídáními.

„Z nějakého důvodu to s jeho letošním přechodem do NHL neprobíhalo tak hladce,“ řekl Waddell pro The Athletic. „V některých zápasech si zahrál. Vím, že neodehrál tolik minut, kolik by chtěl, ale jeho sebevědomí není ideální. Bojí se, že udělá chybu. Je velmi mladý a hrát v NHL je dost těžké. Rozhodli jsme se, že pro něj bude nejlepší, když si půjde zahrát pár zápasů do Clevelandu.“

Jak renomovaný portál dodává, toho si ostatní týmy samozřejmě všímají. „V poslední době bylo v Nationwide Areně mezi skauty rušno, nyní začnou mířit do Clevelandu,“ píše Aaron Portzline.

Nic neskrýval ani Waddell, Ten připustil, že mu volají kolegové z branže a že je ochoten vyslechnout nabídky za Jiříčka, zatímco většina GM by veřejně řekla, že výměna jednoho z nejlepších prospektů jejich organizace nepřipadá v úvahu.

„Jako GM musím vyslechnout každou nabídku na výměnu,“ řekl Waddell. „Nezáleží na tom, jak se hráč jmenuje. Pokud bychom mohli náš tým vylepšit, vždy se musíme těmito možnostmi zabývat. Kolegové mi volají. Budeme i nadále mluvit s každým, kdo má o hráče zájem. Pokud by to dávalo smysl, podíváme se na to.“

