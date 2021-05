Blíží se finále základní části. Na programu sedm zápasů

Základní část NHL se nezadržitelně blíží svému konci. O mnohém už je rozhodnuto, stále je však o co hrát. Týmy, které již postoupily do play off, se budou snažit ještě získat poslední možné body, aby měly v prvním kole výhodu startu v domácím prostředí. V noci na sobotu je na programu sedm zápasů. Pojďme se podívat, které to jsou.

01:00 Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings

Přetahovaná o poslední místo. Po delší době se na něj vrátil Detroit, který z posledních pěti zápasů prohrál hned čtyři. Dvakrát to ale bylo až po remíze v základní hrací době. I tak ale Red Wings povětšinou zanechávají dobrý dojem. Columbus se po hrozivé formě taky trochu vzpamatoval. Dokázal potrápit Carolinu i Tampu, v posledním zápase skolil Nashville.

01:00 Tampa Bay Lightning – Dallas Stars

Už to vypadalo, že se Dallas nadechuje na play off. Realita je taková, že se to nejspíš opravdu nakonec nepovede. Zatímco hlavnímu rivalovi z Nashvillu se daří stále bodovat, Stars za sebou mají šňůru pěti proher v řadě. Pro tým, který je uprostřed boje o play off, je to nemyslitelná záležitost. Matematicky Stars šanci stále mají, nicméně v posledním zápase je Tampa Bay smetla 6:2.

01:00 Washington Capitals – Philadelphia Flyers

Capitals po dvou prohrách zabrali a dvakrát vyloupili Madison Square Garden. Více než o tom se ale mluvilo o bitkách a neférovosti Toma Wilsona. Na ambicích Washingtonu to ale nic nemění, cílem je stále divizní titul. Flyers za sebou mají dvě turbulentní derby. Poprvé výhra nad Penguins 7:2, hned poté prohra 3:7. Dalo by se říct, že tento dvojzápas charakterizuje celou sezonu Philadelphie.

02:00 Minnesota Wild – Anaheim Ducks

Anaheim v poslední době zaujal solidními výkony. Vyhrál například proti Los Angeles i v St. Louis. Minnesota je však letos suverénní, a to zejména doma. Ostatně, v posledních dnech hraje jenom na svém stadionu a prošla několika těžkými testy. Dokázala porazit jak Blues, tak Vegas. Zářit nepřestává Kaprizov, jenž si míří pro Calderovu trofej.

04:00 Los Angeles Kings – Colorado Avalanche

Colorado se konečně po týdnu střetne s někým jiným než se San Jose. Čtyři zápasy se stejným soupeřem zvládlo Colorado obstojně, získalo šest bodů z osmi možných. I nadále tak odráží nápor Minnesoty a drží si druhé místo. Los Angeles se v posledních dvou zápasech podařilo vyloupit Arizonu, kterou tak definitivně připravilo o play off.

04:00 Vegas Golden Knights – St. Louis Blues

Vegas si stále hlídá první místo v tabulce, které by bylo rozhodně cenným skalpem. Po dvou týdnech se vrací na domácí led, kde už pětkrát v řadě vyhrálo. St. Louis sice ještě s určitostí v play off není, nicméně muselo by se stát něco šokujícího, aby se tak nestalo. Blues konečně začali sbírat body a ukázali, že tradičně nejsilnější jsou v závěru.

04:30 San Jose Sharks – Arizona Coyotes

Jak bylo zmíněno, Coyotes mají po sezoně. Úspěch v tak nabité divizi asi čekal málokdo, nicméně Arizonu může mrzet, že nevyužila dlouhodobého klopýtání St. Louis. Jediná výhra z posledních šesti zápasů je jednoduše málo. San Jose za sebou má dvě domácí utkání s Coloradem. Žraloci rozhodně nepropadli, výhra a prohra v prodloužení není ostudou.

