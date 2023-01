Blíží se čas nejmladšího z trojice bratrů Hughesů?

Ďábly čeká po sezoně pořádná fuška, jelikož smluvené pakty budou končit takřka každému druhému hráči. Možná však nebude potřeba některé hokejisty přemlouvat k setrvání, jelikož Devils mají kam sáhnout. O místo se stále výrazněji hlásí Luke Hughes, který v univerzitním týmu doslova a do písmene válí!

Pokud jste si mysleli, že si New Jersey vybralo Luka Hughese ze čtvrté pozice jen proto, aby se zavděčilo Jacku Hughesovi a strhlo na sebe pozornost médií, byli byste na omylu. Vedení moc dobře vědělo, co dělá. Hughesové mají prostě hokejový um v krvi a už se narodili s bruslemi na nohou. Jack je v současnosti nejproduktivnějším Ďáblem a Quinn se snaží zvednout z popela tápající Vancouver.

Navíc to vypadá, že brzy uvidíme i nejmladšího z trojice bratrů. New Jersey totiž moc dobře ví, na jaký klenot vlastní práva a co nevidět je pravděpodobně i využije. Smlouvy totiž končí dvěma bekům, kteří se stanou nechráněnými volnými hráči a mohli by vytvořit prostor pro americký talent.

Kontrakt dobíhá Damonu Seversonovi a Ryanu Gravesovi. Ani jeden z nich si asi vzhledem k jejich současným statistikám nebude moci říci o nějakou převratnou částku, ale samozřejmě půjdou po nejlepší nabídce. Kvalitní obránci jsou v NHL stále nedostatkovým zbožím a jejich absence láme vaz mnoha útočně laděným týmům. Vedení New Jersey bude mít k tomu všemu dost práce s udržením útočné kostry týmu. Dalším důvodem k jejich odchodu je fakt, že Ďáblové mají slušnou základnu mladých obránců, pro které budou muset časem najít místo v sestavě, takže dlouhodobé smlouvy u jmenované dvojice by absolutně nedávaly smysl.

Luke Hughes navíc sbírá vavříny, kde se dá. Na univerzitě válí a z jednadvaceti duelů má celkem devatenáct bodů, což jsou na obránce více než slušná čísla. K tomu všemu má v tabulce pravdy pět plusových bodů.

Za své výkony si právem vysloužil nominaci na mistrovství světa juniorů do 20 let. Trenéři jej navíc určili jako kapitána celého týmu a Luke Hughes dovedl své bratry v dresu až k bronzovým medailím. Na šampionátu získal v sedmi kláních pět kanadských bodů. Z amerických obránců jich více stihl pouze Ryan Ufko.

Luke Hughes to ovšem rozhodně nebude mít jednoduché. Konkurence v týmu je obrovská. Devils mají v programu několik šikovných obránců. Letos ze druhé pozice v prvním kole brali Šimona Němce, od kterého hodně očekávají. Nejmladšímu z rodiny Hughesů hrají ale oproti konkurenci do karet výborné statistiky a rok po draftu strávený na univerzitě, kde tento konstruktivně laděný obránce získával zkušenosti a dozrával.

Nyní je vše na New Jersey. V zákulisí se začaly objevovat informace, že by dokonce mohl naskočit již v této sezoně. Jeho vysokoškolský trenér na tuto otázku odpověděl, že by se na to nebál vsadit i hypotéku. Blue Jackets to v loňském roce takto udělali s Kentem Johnsonem na konci sezony, ale Columbusu už o nic nešlo. Johnsonovi navíc i přes podepsání neuběhl ani rok smlouvy, jelikož v sezoně 2021/2022 neodehrál v nejprestižnější lize světa dostatek duelů. New Jersey je ale v opačné situaci. Míří za play-off a tým zatím šlape. Začíná být ale nad slunce jasné, že čas nejmladšího z bratří Hughesů brzy přijde.

