Blesky utekly hrobníkovi z lopaty, podaří se jim v noci srovnat krok?

Dvě hodiny po půlnoci vypukne čtvrtý duel série mezi Blesky z Tampy a Jezdci z New Yorku. O krok blíže vytouženému finále proti Coloradu jsou svěřenci Gerarda Gallanta, kteří v minulém zápase sahali už po třízápasovém vedení, nicméně Ondřej Palát byl proti, a tak Newyorčané do dnešního zápasu půjdou jen s výhodou jednoho vítězství.

Hokejisté Tampy v brzkém nedělním zápase balancovali na hraně propasti. V polovině zápasu totiž ztráceli na své soupeře dvě branky, přičemž porážka by pro ně znamenala velmi nepříznivý stav série ve prospěch Jezdců.

Domácí v Amalie Aréně však nedali svou kůži lacino, když po gólech Nikity Kučerova a Stevena Stamkose bylo na začátku třetí části srovnáno. Blesky svého soupeře ve druhé polovině zápasu značně přehrály, nicméně zdálo se, že utkání nakonec bude muset rozseknout prodloužení. To ale dvaačtyřicet sekund před koncem třetí periody odmítl Ondřej Palát, jenž se tak stal střelcem vítězné branky a také první hvězdou zápasu.

Hosté během utkání navíc přišli o svého druhého centra, když Ryan Strome zamířil po jednom ze soubojů ve druhé třetině do kabiny. Osmadvacetiletý útočník Jezdců se následně do zápasu ještě vrátil, avšak po jednom střídání usoudil, že to dále nepůjde. Nicméně podle kouče Gerarda Gallanta bude jeho druhý centr pravděpodobně připraven do čtvrtého duelu série zasáhnout.

Kdo však do dalšího zápasu nezasáhne, je Brayden Point. Ten utržil v sedmém zápase série proti Torontu zranění ve spodní části těla a stále není připraven na zápasovou zátěž. „Dělá progres správným směrem každým dnem, tak doufejme, že se nevyskytnou žádné komplikace, a zanedlouho jej uvidíme i v zápase. Dnes to však ještě nebude,“ podotkl Jon Cooper.

Za zmínku stojí oba gólmani, kteří ve třetím duelu předvedli výborné výkony. Čtyři z pěti branek padly v přesilových hrách a oba ruští maskovaní muži dosáhli úspěšnosti zákroků přes 93%.

