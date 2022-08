Blesky si podrží Myerse. Podepsal o další rok

Byl sice součástí velkého trejdu, tou největší rybou však nebyl. I přes to Philippe Myers zaujal spoustu expertů a spekulovalo se nad tím, jaká bude v jeho novém týmu role. U Blesků nakonec podepsal roční smlouvu a je jen na něm, jak si s tím poradí.

Pětadvacetiletý bek připutoval do Tampy Bay společně s útočníkem Grantem Mishmashem v rámci výměny Ryana McDonagha do Nashvillu. Smlouvu sice na příští rok má, nicméně Blesky si jeho vlastnictví pojistily novou smlouvou. Ta pokryje ročník 2023/24, přičemž gáže bude 1,4 milionů dolarů.

Mnoho fanoušků přitom čekalo, že by Myers mohl být vyplacen ze smlouvy. Nestalo se, ba naopak. Generální manažer Julien BriseBoise v něm očividně vidí potenciál a roli platného člena kádru.

Bude ale hrát? Klidně se to může stát. Jan Rutta odešel za lepším do Pittsburghu a Zach Bogosian by měl být minimálně do prosince mimo kvůli zranění.

„Čekám, že bude mít povedený tréninkový kemp a dostane se na soupisku, respektive do základní sestavy,“ říkal BriseBoise chvíli poté, co Myerse přivedl. „Má vše potřebné. Z nějakého důvodu se v poslední době nemohl chytit, ale nám se vždy líbil. Je velký, dobře bruslí, má ránu jako z kanónu. Je dobrým doplněním do našeho týmu.“

Myers v minulé sezoně odehrál v dresu Nashvillu pouze sedmadvacet utkání, přičemž jednou skóroval a přidal tři asistence. V březnu se dokonce objevil na waiver listině, tehdy ale zájem nikdo neměl.

V uplynulém ročníku se objevil také na farmě v Torontu, zbytek profesionální kariéry strávil na pomezí prvního týmu a farmy Flyers.

