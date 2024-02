Blesky na lovu. Údajně by rády přivedly elitního beka z Calgary

Říká se, že blesk neudeří dvakrát na stejné místo. Nicméně v případě toho z Tampy Bay by mohlo být vše jinak. O co jde a kdo by mohl přijít?

Generální manažer Tampy Bay Julien BriseBois vyměnil volbu v prvním kole draftu, celkem jich bylo šest, během čtyř let v řadě, a to těsně před uzávěrkou přestupů.

Hokejový svět dělí dva týdny od 8. března, tedy od posledního dne, kdy mohou týmy vyměnit hráče. Je otázkou, kdy, nikoli zda, BriseBois učiní tah, aby posílil svůj stárnoucí kádr.

I když už vyměnil své nejlepší volby pro roky 2024 (za Brandona Hagela) a 2025 (za Tannera Jeannota), má ještě výběr v prvním kole draftu 2026.

To přivádí ke Calgary Flames a obránci Noahu Hanifinovi, který je v posledním ročníku své smlouvy a u něhož je velmi nepravděpodobné, že by znovu podepsal smlouvu s Calgary.

Tampa Bay je podle TSN jedním z mnoha týmů, které by Hanifina rády měly ve svém kádru před vyřazovacími boji.

Lightning by pak následně mohli splnit jednu Hanifinovu preferenci, a tou je přesvědčení, že chce podepsat další smlouvu s týmem z USA, nikoliv z Kanady. Flames se sice snaží s ním podepsat novou smlouvu, ale právě kvůli Hanifinově preferenci jít do Spojených států je tahle možnost mimo hru.

Úplně jednoduchá výměna to ale nebude, jelikož Hanifin má seznam osmi týmů, kam nemůže být vyměněn.

„Lightning jsou v době uzávěrky přestupů vždy velmi aktivní a předpokládá se, že po něm pokukují, když je Michail Sergačjov zraněný,“ podotknul Chris Johnston.

Calgary bude pravděpodobně největším prodejcem v následujících týdnech. Kromě Hanifina by tým mohl opustit Chris Tanev i brankář Jacob Markstrom.

