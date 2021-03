Bleskově upečená smlouva. Binnington zůstane v St. Louis, vydělá si 36 milionů dolarů

Tři dny volna se dají využít všelijak. Hokejisté zpravidla odpočívají a léčí šrámy. V nabitém kalendáři zápasů jsou rádi za každou chvilku oddychu, obzvlášť v této sezoně, jež servíruje zápasy strhujícím tempem. Je to zkrátka kvapík. Trochu jinak k volným dnům přistoupil kanadský gólman Jordan Binnington. Přes svého agenta Mikea Liuta si stihl vyjednat nový kontrakt se St. Louis Blues. Klec předloňských šampionů má hájit až do svých třiatřiceti let, za šest sezon si přijde na 36 milionů dolarů.

Když v roce 2019 dotáhl Bluesmany ke Stanley Cupu, kývl na dvouletou smlouvu.

Nikterak přemrštěnou, se stropovou zátěží 4,4 milionu dolarů.

Pro klub velmi přívětivé, že? Jenže tu byl jeden háček, Binnington se mohl po jejím vypršení stát volným agentem. Hrozilo, že odejde na hráčský trh a upíše se konkurenci. Toto riziko bylo právě odvráceno, St. Louis se dokázalo se svou jedničkou domluvit s velkým předstihem.

Obě strany využily pro vyjednávání tři dny volna, které jim nabídl harmonogram mačů. Blues naposledy hráli v noci na úterý (prohra 2:3 v prodloužení se San Jose), do akce jdou znovu.až nyní pro Vegas.

"Obrátil jsem se na Mikea (Binningtonova agenta Liuta) s tím, že můžeme využít třídenní volno na to, abychom se pobavili o kontraktu pro Jordana. Mike s Jordanem promluvil a ten byl zvědavý, zda bychom mohli něco vymyslet," rozpovídal se Doug Armstrong, GM Bluesmanů.

"A tak jsme se ty tři dny bavili o různých podmínkách jako o délce smlouvy a o penězích. A našli jsme variantu, s níž jsou všichni spokojení. Jordan má jistotu na dlouhé roky, nám zase jeho stropová zátěž umožní udržet kvalitní kádr," pokračoval Armstrong pro NHL.com.

Kdyby se prý teď na kontraktu všichni zainteresovaní nedohodli, jednání by se odložila na léto. Situace by tou dobou byla jistě vypjatější a možnost odchodu na hráčský trh lákavější. "Jsem rád, jak to dopadlo," těší Binningtona.

Tomu v minulé sezoně vyšla základní část, v play-off se ale tentokrát trápil. "Ale nedařilo se celému týmu," nehledal v něm viníka Armstrong. "Vyřazovací boje se mu nepovedly tak, jak si přál, ale základní část měl výbornou. A to platí i nyní, kdy nám dává každý večer šanci vyhrát," dodal.

Binnington v této sezoně stál v kleci St. Louis už 19krát, vychytal devět výher a kryl 90,8 procent střel. Vyloženě nevyniká, ale také nehoří. Potvrdilo se očekávané. Poté, co Jake Allen v říjnu zamířil do Montrealu, se Binnington definitivně stal nezpochybnitelným gólmanem číslo 1.

Z kontraktu má radost: "Když jsem podepisoval ten minulý, na dva roky, měl jsem hodně co dokazovat. Jsem hrdý, že jsem obstál. Mám radost, že jsme se dohodli. Pro mě to nebylo jen o penězích, nechtěl jsem zruinovat týmový rozpočet. Důležité pro mě bylo zůstat v silném, konkurenceschopném klubu."

Výkonnostně by měl být do třiatřiceti na vrcholu, alespoň tak velí nepsaná pravidla NHL. Bluesmani si jednoduše koupili nejlepší léta jeho kariéry. Binnington s tím počítá, chce lapat v St. Louis. Do smlouvy si nechal zahrnout plnou klauzuli o nevyměnitelnosti na tři roky, na další tři pak omezenou.

Dovede ambiciózní mančaft k dalšímu poháru?

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+