Bláznivá středa! Posilu hlásí Edmonton, aktivní bylo Colorado. Svého centra mají i Rangers

Jako by si generální manažeři v NHL popletli dny. Během chvíle ve středu v podvečer to totiž vypadalo tak, jak to asi bude vypadat v pátek, kdy bude uzávěrka přestupů. Posiloval hlavně Edmonton a Colorado.

Henrique míří do Edmontonu

Jeden z nejžádanějších centrů na trhu Adam Henrique je mimo dosah ostatních týmů. Do svých služeb ho totiž ukořistil Edmonton, a to v poměrně složité výměně.

Do Oilers: Adam Henrique (jen s 25 % platu), obránce Sam Carrick a sedmé kolo draftu

Do Ducks: 1. kolo letošního draftu od Edmontonu, podmíněné páté kolo

Do Lightning: čtvrté kolo Edmontonu

Byram do Buffala

Pravděpodobně největší šok večera. Buffalo získalo z Colorada kvalitního obránce s velkou perspektivou Bowena Byrama. Obrana Sabres má tak o budoucnost společně s Rasmusem Dahlinem a Owenem Powerem postaráno.

Na opačnou stranu čel centr Casey Mittelstadt. Pětadvacetiletý útočník hraje ve své sedmé sezoně v NHL. Zatím má v 62 zápasech čtrnáct branek a třiatřicet asistencí.

Walker posilní Colorado

Colorado bylo velmi aktivní a přivedlo jednoho z nejžádanějších beků. Z Philadelphie do Denveru letí Sean Walker spolu s pátým kolem draftu v roce 2026.

Flyers dostali podmíněné první kolo v příštím roce (pokud bude v elitní desítce, posune se o rok dopředu) a centra Ryana Johansena. Toho ale obratem umístili na waiver listinu. Daniel Briere navíc stihnul podepsat smlouvu s obráncem Nickem Seelerem na čtyři roky za 2,7 milionů dolarů ročně.

Rangers získali Wennberga

Newyorští novináři mají jasno – do Rangers jde Alex Wennberg ze Seattlu. Získat centra bylo pro Blueshirts stěžejní, a tak si dva dny před uzávěrkou může Chris Drury, šéf klubu, pořádně oddechnout.

