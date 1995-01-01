NHL.cz na Facebooku

Bizarní dění v St. Louis. Šéf kontroloval mobily, prý kvůli úniku informací

12. března 10:00

David Zlomek

Doug Armstrong, generální manažer St. Louis Blues, je známý svou „starou školou“ a tím, že informace si střeží jako státní tajemství. Když se tedy minulý týden na síti X objevil report Darrena Dregera z TSN o tom, že se Blues dohodli na výměně elitního obránce Coltona Parayka do Buffala Sabres, Armstrong vypěnil. Nejenže obchod nebyl hotový, ale Parayko v tu chvíli teprve zvažoval, zda vůbec využije svou klauzuli o nevyměnitelnosti.

Armstrong pak o víkendu přiznal, že ho únik informací natolik vytočil, že sáhl k extrémním opatřením. Nechal prověřit záznamy hovorů, textových zpráv i e-mailů u všech svých spolupracovníků v organizaci. „Kdykoliv dojde k úniku informací o trejdu, považuji to za velké zklamání,“ uvedl Armstrong. „Ti, co mě znají, vědí, že si zakládáme na velmi přísné komunikaci. Byl jsem upřímný: když jsme kontrolovali ty výpisy, řekl jsem všem: ‚Pokud se zjistí, že to šlo odsud, končíte!‘“

Prověrka dopadla podle očekávání, nikdo ze štábu Blues testem neprošel jako viník. Armstrong se tím chtěl ohradit proti spekulacím, že klub vypustil informaci záměrně, aby vytvořil na dvaatřicetiletého obránce veřejný nátlak a donutil ho vzdát se práva veta. „Kdo se mnou pracuje 20 let, ten ví, že v tom nevidím žádný prospěch. Moje reputace je dost silná na to, aby lidé věděli, že tohle není můj styl,“ zdůraznil GM.

Situace byla pro Armstronga o to citlivější, že se týkala hráče, kterého klub draftoval už v roce 2012 a který byl klíčovým pilířem při zisku Stanley Cupu v roce 2019. „Je to kluk, se kterým jsem profesně vyrostl. To, co se stalo, není fér vůči němu jako člověku. Osobně se mi to nelíbí a nemyslím si, že je to správné,“ dodal Armstrong.

Parayko nakonec svou klauzuli skutečně uplatnil a výměnu do Buffala, za kterou mohli Blues získat mimo jiné nadějného českého obránce Radima Mrtku a volbu v prvním kole, definitivně shodil ze stolu.

