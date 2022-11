Bizár v Bostonu. Po lavině kritiky se rozloučil s Millerem

Když o víkendu Boston podepisoval mladého obránce Mitchela Millera, byl z toho velký poprask. V kariéře mladíka to nebylo poprvé, vlna kritiky se před dvěma lety snesla i na Arizonu, která ho draftovala. Miller měl totiž problémy se šikanou. Nabízí se tak otázka, čím Boston při jeho podpisu přemýšlel.

Miller nejen, že měl problémy se šikanou, dokonce byl uznán jako vinným u mladistvého soudu. Po epizodě s Arizonou se vrátil do USHL, a to poté, co pomáhal v komunitě a prošel si různými programy.

Bruins neváhali a mladého obránce podepsali. Nejvíce po něm údajně toužil kritizovaný šéf klubu Cam Neely. A podpisem spustil lavinu. Nejen mezi fanoušky, kteří například zaplavili profily na sociálních sítích Bruins, ale také v kabině.

Kupříkladu Nick Foligno řekl, že když se to dozvěděl, kousal to hodně těžko. Marchand byl údajně ve velkém šoku a jedna z největších klubových ikon Patrice Bergeron taktéž. Dle webu The Athletic vedení Bruins o nedobrém postoji hráčů k situaci vědělo, avšak to bylo asi tak vše.

„Přibližně před týdnem se mě na to zeptal nás generální manažer,“ říká Bergeron. „Měl jsem obavy, vyjádřil jsem mu svůj názor. Nesouhlasil jsem s tím. Kultura, která je tu vybudovaná, jde naprosto proti tomuto typu chování. Tým je založen na charakteru. Co udělal, je nepřijatelné.“

O amatérismu Bostonu svědčí také to, že celá situace šla mimo vedení ligy. Přitom v takových případech je konzultace s ligovým vedením naprostou rutinou.

„Ne, Bruins s námi nic nekonzultovali. Dozvěděli jsme se to až v momentě, kdy podepsal,“ řekl komisionář Gary Bettman. „Miller do ligy nepůjde. V tento moment není způsobilý k tomu, aby se mezi nás zapojil. Nevím, jestli vůbec někdy bude.“

Celá situace se tak dočkala do bláznivého konce, který se opravdu charakterizuje nejen obřím riskem, ale také zmiňovaným amatérismem. Opravdu Neely a spol. nečekali takové následky?

