Bitvu o Albertu ovládlo Calgary. Slaví i Toronto s Montrealem

Hlavním tahákem dnešního programu byla dlouho očekávaná bitva o Albertu. První z těchto zápasů mezi velkými rivaly skončil lépe pro Calgary, které vyhrálo na domácím ledě 6:4. V dalších kanadských duelech se radovali hokejisté Toronta a Montrealu.

NEW YORK ISLANDERS - PITTSBURGH PENGUINS

4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Islanders v závěru vybojovali vítězství

Hodně bolestivá prohra potkala Penguins. Pittsburgh ještě tři minuty do konce držel remízový výsledek a vypadalo to, že zápas putuje do prodloužení. V 58. minutě ale o výhře Islanders rozhodl Anders Lee.

Branky a nahrávky

11. Eberle (Dal Colle, Dobson), 16. Eberle (Nelson, Dal Colle), 49. Clutterbuck (Cizikas, Martin), 58. Lee (Pulock, Barzal) – 14. Joseph (Guentzel, Letang), 40. Malkin (Kapanen), 44. Guentzel (Crosby, Rust).

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 31 | Přesilová hra: 1/1 – 0/0 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3%, odchytal 60:00

Tristan Jarry (PIT) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,3%, odchytal 58:33



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Eberle (NYI) – 2+0

2. Michael Dal Colle (NYI) – 0+2

3. Anders Lee (NYI) – 1+0

TORONTO MAPLE LEAFS - VANCOUVER CANUCKS

5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Ofenzivní mašina Toronta nezastavuje

Hráči Toronta si znovu s chutí v útočném pásmu zařádili a vystříleli si vítězství v poměru 5:1. Po dvou gólech si připsali Auston Matthews a Wayne Simmonds.

Branky a nahrávky

5. Simmonds (Marner, Rielly), 15. Matthews (Marner, Hyman), 28. Hyman (Lehtonen, Marner), 42. Matthews, 44. Simmonds (Lehtonen, Tavares) – 58. Boeser (Hughes, Pettersson).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 28 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (TOR) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4%, odchytal 59:58

Braden Holtby (VAN) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9%, odchytal 59:57



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Auston Matthews (TOR) – 2+0

2. Wayne Simmonds (TOR) – 2+0

3. Mitchell Marner (TOR) – 0+3

OTTAWA SENATORS - MONTREAL CANADIENS

1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Těsná výhra pro Montreal

Montreal dokázal svému soupeři vrátit nedávnou porážku a po tuhém boji dokráčel k vítězství 2:1. Ottawa se ale prezentovala v dobrém světle.

Branky a nahrávky

13. White (Stepan, Norris) – 7. Petry, 42. Anderson (Suzuki, Drouin).

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 - 32 | Přesilová hra: 1/6 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Matt Murray (OTT) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8%, odchytal 59:23

Jake Allen (MTL) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (MTL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:43



Tři hvězdy utkání

1. Jake Allen (MTL) – 34 zákroků

2. Matt Murray (OTT) – 30 zákroků

3. Jeff Petry (MTL) – 1+0

ST. LOUIS BLUES - ARIZONA COYOTES

1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Arizona vyloupila St. Louis

Možná překvapivý výsledek, ale rozhodně ne nezasloužený. Arizona odehrála v St. Louis velmi dobré utkání a navíc přidala i hodně bojovnosti. Blues tento duel směrem dopředu vůbec nevyšel.

Branky a nahrávky

5. Thomas (Parayko, Krug) – 3. Chychrun (Keller, Garland), 31. Keller (Kessel), 60. Chychrun (Garland).

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 - 19 | Přesilová hra: 0/4 – 2/7 | Trestné minuty: 19 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (STL) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9%, odchytal 58:45

Darcy Kuemper (ARI) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0%, odchytal 59:52



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Clayton Keller (ARI) – 1+1

2. Jakob Chychrun (ARI) – 2+0

3. Oskar Sundqvist (STL) – 0+0

ANAHEIM DUCKS - SAN JOSE SHARKS

2:1sn. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Nájezdy tentokrát pro Anaheim

Stejně jako včera musely i dnes rozhodovat samostatné nájezdy. Štěstí se v nich tentokrát naklonilo na stranu Ducks, kteří tak mohou oslavit vítězství a zisk dvou bodů.

Branky a nahrávky

26. Lundeström (Lindholm, Shattenkirk), rozh. náj. Comtois – 1. Couture (Ferraro, Kane).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 - 27 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Ryan Miller (ANA) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3%, odchytal 64:23

Devan Dubnyk (SJS) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0%, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) - 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 15:49

Radim Šimek (SJS) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 17:57



Tři hvězdy utkání

1. Isac Lundeström (ANA) – 1+0

2. Ryan Miller (ANA) – 26 zákroků

3. Devan Dubnyk (SJS) – 32 zákroků

CALGARY FLAMES - EDMONTON OILERS

6:4 (1:2, 2:0, 3:2)

Calgary získalo velké vítězství

První bitva o Albertu v této sezóně patří hokejistům Calgary. Dnešní souboj se nesl především v ofenzivním duchu a padlo hned deset branek. Flames jich ke svému štěstí vstřelili hned šest a mohou slavit.

Branky a nahrávky

1. Lindholm (Dubé, Tkachuk), 24. Lucic (Mangiapane, Backlund), 25. Backlund (Mangiapane, Lucic), 43. Dubé (Giordano, Backlund), 46. Gaudreau (Monahan, Giordano), 51. Bennett (Gaudreau, Tanev) – 7. Khaira (Lagesson, Larsson), 19. McDavid (Nugent-Hopkins, Barrie), 42. Puljujärvi (McDavid), 49. Nurse (Kahun, Draisaitl).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 - 32 | Přesilová hra: 1/3 – 1/5 | Trestné minuty: 12 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5%, odchytal 60:00

Mikko Koskinen (EDM) – 22 zákroků, 6 OG, úspěšnost 78,6%, odchytal 56:47



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Mikael Backlund (CGY) - 1+2

2. Elias Lindholm (CGY) - 1+1

3. Milan Lucic (CGY) - 1+0

