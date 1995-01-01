Bitva o Calder Trophy se rozjíždí. V hlavní roli Schaefer, Demidov a Buium

24. října 13:00David Zlomek
Je jim sotva dvacet, ale v NHL působí, jako by tu byli odjakživa. Jeden rozdává klid z obrany, druhý tančí s pukem mezi soupeři a třetí už vede přesilovku s jistotou veterána. Letošní nováčci přinesli do ligy čerstvý vzduch a bitva o Calder Trophy má šťávu.
Teprve osmnáctiletý obránce Matthew Schaefer z New York Islanders působí, jako by měl za sebou několik let v NHL. Jako jednička draftu 2025 si okamžitě získal respekt v kabině i mezi soupeři a jeho přehled, pohyb a klid s pukem připomínají mnohem zkušenější beky.
„Je naprosto neuvěřitelný,“ uvedl jeden z ligových skautů pro RG.org. „Pokud v tomhle tempu vydrží, je hlavním favoritem na Calder Trophy.“
Schaefer zvládá těžké minuty, hraje přes 22 minut za zápas a v sedmi utkáních nasbíral už 2 góly a 7 bodů. Jeho styl bývá přirovnáván k Caleu Makarovi nebo Quinnu Hughesovi. Tedy klidný, přesný a s výborným čtením hry. „Je tak elegantní, že už teď působí jako nejlepší obránce Islanders,“ pokračoval zdroj. „Má v sobě spoustu detailů, které z něj udělají elitního hráče na dlouhou dobu.“
Jedinou otázkou zůstává, zda zvládne udržet formu během celé sezony. „Kvůli omezenému počtu zápasů v poslední sezoně může být riziko, že v závěru narazí na únavu,“ připustil skaut. „Ale jeho talent může všechno přebít.“
V Montrealu se snaží být trpěliví. Devatenáctiletý ruský útočník Ivan Demidov, pátý hráč draftu 2024, ukazuje, že trpělivost se vyplácí, i když to místy fanouškům komplikuje. Každý jeho dotek s pukem přináší napětí: dokonalé změny tempa, kreativitu i odvahu tvořit. „Hraje fantasticky, i když ho Canadiens zatím šetří,“ říká jeden z hokejových skautů. „V posledních zápasech vypadal jako jejich nejnebezpečnější útočník, a to ani nehraje první přesilovku.“
Demidov má po devíti utkáních 1 gól a 6 bodů, přesto se o něm mluví jako o hráči, který má potenciál stát se nejzábavnějším nováčkem v lize. „Až dostane větší prostor, může tenhle závod úplně otočit,“ dodal zdroj.
Zatímco Schaefer a Demidov poutají pozornost médií, v Minnesotě si tiše buduje jméno další obránce. Devatenáctiletý Zeev Buium, dvanáctý výběr draftu 2024, se okamžitě stal klíčovým článkem Minnesoty Wild.
Hraje přes 20 minut za zápas, řídí přesilovky a vedle Kirilla Kaprizova získává sebevědomí i prostor experimentovat. „Buium je přesně takový, jak jsme čekali, tedy moderní ofenzivní obránce,“ uvedl zdroj z klubu. „Jeho obranná hra má ještě rezervy, ale vidíme, jak se zlepšuje každým zápasem.“
