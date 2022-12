Bitva o Albertu pod širým nebem! Dojde i na Mexiko?

To bude řežba! Bitva o Albertu se v posledních letech velmi vyostřuje. Edmonton i Calgary patří do širšího spektra favoritů, v kádru mají výjimečné hráče a kupříkladu poslední vzájemná série v play off byla velmi sledovaná. V příští sezoně se tento zápas odehraje pod širým nebem!

„Není to žádné extra tajemství, lize se to moc dlouho pod pokličkou udržet nepodařilo. Zápas Heritage Classic se v příští sezoně vrátí do Edmontonu. Můžu i potvrdit, že půjde o Bitvu o Albertu,“ řekl ve svém pořadu novinář Elliotte Friedman.

A dodal: „Zápas s Flames se odehraje na Commonwealth Stadium. Přesné datum ještě nevíme, ale mluví se o říjnu, kdy tam ještě nebude taková zima.“

Commonwealth Stadium je stadionem pro americký fotbal, na který se vleze přes šedesát tisíc diváků. Nebude to poprvé, co tento stadion bude hostit Heritage Classic. Příští rok to bude přesně dvacet let od premiérové události, Oilers tehdy přemohli Canadiens 4:3.

Heritage Classic v Edmontonu rozhodně nebude jediným utkáním pod širým nebem, které příští sezona přinese. Kromě toho by se ale NHL mohla objevit v další zajímavé destinaci.

Jak v říjnu v Praze řekl zástupce komisionáře Bill Daly, NHL se snaží prozkoumávat veškerá místa, která by lize přinesla růst a potěšila tamní fanoušky. Éterem již proběhly spekulace například o Austrálii, avšak velmi zajímavá možnost se naskýtá mnohem blíže amerických hranic.

„Myslím, že se to stane,“ odpověděl nedávno další novinář Chris Johnstone, když byl dotázán na možný zápas NHL v Mexiku, ve kterém by figurovali Arizona Coyotes. „Dává to smysl, například Cardinals z NFL tam hráli nedávno. Podívejte se například na Dallas Stars. Ti jsou také blízko a také by rádi oslovili nové fanoušky.“

Velký fanouškem tohoto nápadu je i Auston Matthews, jenž má předky právě z této země. „Bylo by úžasné zahrát si v Mexiku,“ zasnil se. A plány poodkryl i již zmíněný Daly: „Některé týmy se nám již ozvaly, že by si velmi rády zahrály v Mexiku. Čím víc rozšíříme naše demografické a geografické oblasti, tím líp pro nás.“

