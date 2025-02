Binnington dostal důvěru Kanady! Fanoušci se ale bojí katastrofy…

Jordan Binnington, jednička Kanady. Například Drew Doughty se s ním potkal teprve v pondělí u večeře, hned si všiml jedné věci: mimo led je to úplně jiný člověk. „Je vlastně dost klidný, úplně v pohodě,“ překvapilo Doughtyho.

O co jde? Jakmile se Binnington postaví mezi tyče, přepne do jiného režimu. „Pamatuji si ho jako totálního šílence – ale to jen ukazuje, jak moc je soutěživý,“ říká Doughty. „On je prostě vítěz, nic jiného mě nezajímá.“

Kanadský trenér Jon Cooper popsal svou sestavu jednoduše: „Máme v týmu hráče, kteří umí vyhrávat.“ Binnington do tohoto profilu zapadá – není nejklidnější, není nejstabilnější, ale když jde do tuhého, umí se vytáhnout. A proto byl v úterý jmenován hlavním gólmanem Kanady pro první zápas turnaje 4 Nations Face-Off proti Švédsku. „Je to speciální. Je to skutečné. A je to tady,“ řekl Binnington krátce poté, co mu Cooper oznámil, že se postaví do branky.

Jeho úkol? Udržet Kanadu v turnaji. Pokud tým v Montrealu a Bostonu selže, všichni budou ukazovat na brankoviště. V poli je tým nabitý superhvězdami, debatami se řeší jen to, jestli by měl Crosby hrát s MacKinnonem, nebo naopak. Obrana je plná držitelů Stanley Cupu, a když kvůli zranění vypadl Quinn Hughes, role nejlepšího beka turnaje padla na kanadskou stranu.

Jenže brankáři? To je jiná písnička. Binnington a Adin Hill sice v posledních letech vyhráli Stanley Cup, ale žádný z kanadských gólmanů v letošní sezoně nepředvádí ani ligový průměr. Binnington má negativní bilanci (15-19-4) a mizernou úspěšnost zákroků (.897). Jen pár dní zpět pustil pět gólů od slabého Chicaga, i když pak zachránil zápas v nájezdech.

Pokud uspěje, generální manažer Don Sweeney bude vypadat jako génius. Pokud vyhoří? Pak se v Kanadě rozpoutá debata o krizi brankářského postu. „Věděli jsme, že budeme muset vybrat brankáře poměrně brzy, abychom měli jasno, kdo je v nejlepší formě,“ přiznal Sweeney.

Turnaj 4 Nations je nekompromisní. Pokud Kanada dvakrát prohraje, na další zápas se už ani nedostane. „Tady není prostor na experimenty jako na mistrovství světa. Je to hned na ostří nože,“ připomněl trenér Cooper.

Brad Marchand, který v roce 2019 s Bostonem vypadl ve finále právě proti Binningtonovi, si dodnes pamatuje, jak Bluesmani v sedmém zápase přestříleli St. Louis 33:20, ale brankář soupeře je doslova vykradl. „Přišel a zvládl to. A to je přesně ten typ hráče, kterého chcete mít v týmu,“ řekl Marchand.

Binnington, který jako malý kluk obdivoval Careyho Price, nyní přebírá roli kanadské jedničky v Montrealu, v srdci hokejového světa. Má sebevědomí, zkušenosti i pověst hráče, který umí vyhrát, když jde o všechno.

A když se ho novináři zeptali na obavy veřejnosti ohledně kanadských brankářů? Odpověď byla stručná: „Není o čem mluvit. Tohle se ukáže na ledě.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+