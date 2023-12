Bilo to do očí, říká Brind'Amour o Raantově tápání. A Dell? Odletěl do Švýcarska

Zatímco Aaron Dell zazářil nulou na Spenglerově poháru, udělala Carolina další "škatulata, hýbejte se" se svými gólmany. Do kádru Hurikánů se vrací Antti Raanta, zkušený Fin tak obnoví tandem s ruskou týmovou jedničkou Pjotrem Kočetkovem. Dolů naopak směřuje Yaniv Perets. Proč onen úvod s Dellem? Právě s ním totiž ambiciózní klub nedávno podepsal zkušební smlouvu a slibuje si od něj výpomoc mezi třemi tyčemi. Dojde na ní nejdříve po tradičním švýcarském turnaji.

Carolina věděla, když se s Dellem domlouvala na zkoušce, že plánuje účast v Davosu.

A že by si GM Don Wadell myslel, že to bude na škodu?

Kdepak, naopak to vnímá jako pozitivum. Je prý fajn, a to se těžko rozporuje, že Dell odchytá pár zápasů a dostane se do tempa. Ostré mače nic nehradí, byť proti němu nebude stát Connor McDavid, ale třeba Jan Mandát.

A co Raanta?

Toho ve dvou duelech na farmě soupeři nešetřili, po výhře 6:3 si připsal porážku 2:3 po prodloužení. Průměr? Téměř tři obdržené branky za večer (2.9). Úspěšnost zákroků? 87,5 procenta.

Žádná sláva, i tak ovšem progres oproti výkonům mezi třemi tyčemi Canes.

Z Caroliny mazal do AHL čtyřiatřicetiletý rodák z Raumy s 85,4 procenty lapených puků ve 14 partiích.

S takovým numerem by neobstál ani v osmdesátkách. v nepřítomnosti Dána Frederika Andersena, stále absentujícího kvůli krevní sraženině, selhal, není ovšem sám, nečaruje ani Kočetkov.

Teď se vrací do "áčka", aby si pošramocenou pověst špičkové dvojky zrestauroval .

"Bylo těžké ho přesunout do záložního týmu, protože za nás už nějaký ten pátek chytá a odvedl pro nás spoustu skvělé práce. I to je ale hokej," ohlédl se za Raantovým předvánočním přesunem do AHL kouč Rod Brind'Amour.

"Jeho tápání bylo do očí bijící. Na jeho postu to tak bývá," dodal.

Poslední kapkou tehdy bylo šest kusů od nashvillských Predatorů. Právě oni jsou paradoxně nejbližším soupeřem pro Brind'Amourovu partu.

