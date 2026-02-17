Bída Rangers? I na farmě! Za něco tam stojí jen ten Čech, píší v zámoří

18. února 13:30David Zlomek
Farma New York Rangers, tým Hartford Wolf Pack, prožívá další zpackanou sezónu, jejímž smutným vrcholem byl pondělní debakl 9:0 s Charlotte Checkers. V téhle záplavě zmaru ale zámořští novináři vidí jedno jediné světlo na konci tunelu, a tím je český útočník Jaroslav Chmelař. Podle novináře Toma Urtze si tento urostlý křídelník zaslouží po olympijské přestávce pořádnou šanci v NHL.
V New Yorku se poukazuje na to, že ačkoliv Chmelař při svém krátkém šestizápasovém povolání na začátku ročníku statisticky neoslnil, kontext jeho výkonů na farmě je slibný. Urostlý křídelník s urostlými parametry má pro NHL ideální postavu a letos prožívá v AHL individuálně nejlepší období.
Zatímco v minulé, své první kompletní sezoně mezi profesionály, nasbíral 29 bodů a děsivých 37 záporných bodů v hodnocení plus/mínus, letos jde herně nahoru. Ve 41 zápasech má na kontě 23 bodů a v hodnocení účasti na ledě je jen na mínus šesti, což je v tak bídně hrajícím týmu Wolf Pack považováno za malý zázrak. Pokud udrží tempo, směřuje k osobnímu rekordu.
Zámořští komentátor je přesvědčen, že vzhledem k tomu, že sezona Rangers je prakticky ztracená, nastal čas na experimenty. Kritika míří na nasazování veteránů jako Taylor Raddysh, Sam Carrick nebo Jonny Brodzinski, od kterých se klub už nic nového nedočká.
Naopak u Chmelaře panuje zvědavost. Jeho předchozí starty v NHL byly limitovány časem pod osm minut na zápas a defenzivními úkoly, což zkresluje jeho pokročilé statistiky. Názor ze zámoří zní jasně: vysvoboďte Chmelaře z hořícího Hartfordu, dejte mu prostor v prvních dvou útocích nebo alespoň čas nad deset minut a zjistěte, co v tom klukovi opravdu je.
Je to prý jediná logická věc, kterou mohou Rangers ve zbytku zpackané sezóny udělat.
