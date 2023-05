Berou čtyřicet milionů, ale nedali ani gól. Na hvězdy Toronta se sype kritika

Florida vede v sérii proti Torontu 3:0. Mnozí fanoušci už se dohadují, kdo zůstává, kdo půjde z kola ven, kdo ztratí práci, kdo ne a jak to vlastně dál bude. Faktem ale je, že sezona není u konce. Otočky ze 3:0 sice nejsou obvyklé, ale možné určitě ano. K tomu, aby se to podařilo, potřebují Maple Leafs budíček pro své hvězdy.

Možná bude ještě jeden zápas. Možná budou dva. Ale po třech zápasech série s Floridou je jasné, že jedna z nejdražších skupinek v NHL tenhle tlak zatím nedokáže zvládnout.

Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander a John Tavares. Tahle čtyřka měla Maple Leafs dovést do ráje. Proti Floridě ale zatím mají v součtu přesně nula gólů.

Nechybí jen body, ale také dobré výkony. Tihle čtyři berou dohromady čtyřicet milionů dolarů, zabírají půlku platového stropu. A je play off, čas pro hvězdy.

„Mitch je skvělý hráč, odvádí dobré služby. Pracuje pro tým, snaží se,“ bránil jednoho ze svých svěřenců Sheldon Keefe. „Je to týmová hra. Potřebujeme, aby pomohli úplně všichni.“

Leafs zatím v sérii vstřelili pouze šest gólů, průměrují dva za zápas. Střelci? Knies, Bunting, Kerfoot, O'Reilly, Lafferty a Gustafsson.

„Snažíme se dělat všechno správně,“ povzdechl si Marner. „Myslím, že jsme měli své šance, měli jsme tam náznaky. Jen nám to tam zatím nepadlo.“

Puk měl v posledním zápase Marner nebo Matthews na hokejce jen zřídka. V pásmu Floridy byli většinou jeden na jednoho. Jeden krátký výpad a konec. Až v polovině třetí třetiny se mohli cítit alespoň trochu nebezpečně, když Matthews nebezpečně z pravého kruhu vystřelil na Bobrovského. Jinak nic.

„Moc šancí neměli,“ přiznal Keefe.

Na takové řeči ale nejsou fanoušci Toronta vůbec zvědaví. Chtějí vidět výsledky. Čtyři velké hvězdy Leafs, které spolu s Morganem Riellym byly u všech neúspěchů, stále nenašly recept na to, jak hrát v play off. Proti Tampě Bay jim pomohla unavenost soupeře, díky které Toronto konečně vyhrálo jedno kolo. Ale kolo je jen kolo a zdaleka ne to, čeho se Leafs snaží dosáhnout.

To, že se čtyři největší hvězdy Leafs nedokáží prosadit v klíčových momentech naznačuje, že se to možná nikdy nestane. Možná jim prostě chybí jeden rychlostní stupeň.

„Je zřejmé, že jsme teď v těžké situaci,“ řekl Matthews. „Ale jediné, co můžeme udělat, je soustředit se na další utkání. Teď je to na život a na smrt. Soustředíme se jen na hokej.“

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+