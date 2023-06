Bereme cokoliv, doufá Rielly v rychlý podpis Matthewse. Stane se z něj nejlépe placený hráč v NHL?

Auston Matthews má platnou smlouvu s Torontem ještě na jednu sezonu. Během ní obdrží reálně necelých osm milionů dolarů, platový strop však zatíží částou 11,64 milionu dolarů. Už 1. července ovšem může podepsat nové prodloužení smlouvy a zdá se, že vše bude jen o detailech. Matthews je totiž pro Toronto prioritou a ať už dojde k podpisu kdykoliv, dost možná z toho bude největší kontakt od zavedení platových stropů. Nebo si Američan počká na příhodnější dobu, aby si vydělal o poznání více?

Ať už bude smlouva pro Austona Matthewse jakákoliv, detaily nejsou něčím, co by zajímalo Morgana Riellyho. Devětadvacetiletý obránce, jenž má u Maple Leafs platnou smlouvu až do léta 2030, zkrátka jen chce, aby se jeho spoluhráč organizaci co nejdříve upsal.

„Jako přítel, spoluhráč, cokoliv si jen vzpomenete, prostě chcete toho chlapa ve svém týmu,“ řekl Rielly v rozhovoru pro oficiální web NHL. „Myslím, že své působení v Torontu miluje. Takže ať už to bude dlouhodobá, nebo krátkodobá smlouva, ať už to bude cokoliv, vezmeme to. Je to skvělý hráč a za ta léta našemu týmu ohromně pomohl.“

Rielly tím nastínil fakt, že platový strop by se mohl z aktuálních 83,5 milionu dolarů nafouknout až na 92 milionů pro sezonu 2025/26. Matthews by tak klidně mohl chtít krátkodobější kontrakt, aby mohl následně prostřednictvím svého agenta licitovat o mnohem vyšší částku, než kterou by mohl reálně získat od sezony 2024/25, kdy by platový strop měl vyskočit na částku 88 milionů.

Je mu totiž pouhých 25 let a onu královskou smlouvu by klidně mohl uzavřít až za dva či tři roky. Jak bylo zmíněno v úvodu, vše bude hlavně o detailech. Zájem o spolupráci je totiž velký z obou zainteresovaných stran. Nový generální manažer Brad Treliving zdůraznil, že Matthewsova smlouva je hlavní prioritou. Roli budou hrát jen finance.

Útočníka Matthewsova typu, který vsítil minimálně čtyřicet branek ve čtyřech po sobě jdoucích sezonách a v ročníku 2021/22 dokonce nasázel 60 gólů, v týmu prostě chcete. Co jste ale pro to schopni obětovat?

Je zřejmé, že Matthews bude chtít být královsky zaplacen. A je rozdíl, jestli o nové smlouvě budete vyjednávat ve chvíli, kdy je předpokládaný rozpočet 88 milionů, a ve chvíli, kdy je předpokládaný rozpočet 92 milionů. I proto Rielly hovořil o možném krátkodobém kontraktu, byť se to u takových hokejistů nestává zrovna často. Hlavní hvězdy chtějí v drtivé většině nejdelší možnou osmiletou smlouvu. Matthews by se tak ale nejspíš připravil o miliony dolarů. A to může hrát svou roli.

Momentálně je nejlépe placeným hráčem NHL Nathan MacKinnon, který si přijde v průměru na 12,6 milionů dolarů ročně. Matthews je čtvrtým nejlépe placeným hokejistou. Nová smlouva pravděpodobně kontrakt MacKinnona překoná a bude mít vyšší roční zatížení platového rozpočtu.

Matthews, respektive jeho agent, však může kalkulovat s přislíbenými penězi od NHL. Prodloužit smlouvu o jeden až tři roky by se zdálo v jeho případě skutečně rozumné. Pak se totiž platový strop bude pohybovat ve zcela odlišných cifrách. A tehdy by mohl konečně uzavřít nejvyšší kontrakt od zavedení platových stropů (na druhou stranu by jej ale mohl v danou chvíli nechat za zády Connor McDavid, jemuž skončí smlouva v roce 2026, pozn. redakce).

Nebo kalkulovat nemusí a uzavře nejvyšší kontrakt už nyní s výhledem na sezonu 2024/25. Připravil by se sice o spoustu peněz, ale zase by Torontu zůstala předpokládaná rezerva pro následné doplnění kádru. Pokud totiž chtějí Maple Leafs vítězný tým, jednoznačně musí v dalších letech pozměnit soupisku a posilovat.

Co nakonec Matthews s Trelivingem uvaří?

Share on Google+