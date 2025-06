Bennett, Marchand i Ekblad zůstanou. Myslím, že je udržíme, věří Zito

Florida slaví druhý Stanley Cup v řadě, ale generální manažer Bill Zito už se musí dívat dopředu. Na stole má hned tři klíčová jména, kterým končí smlouvy – Sam Bennett, ofenzivní lídr Brad Marchand a dlouholetý obránce Aaron Ekblad. Na otázku, jestli si věří, že je dokáže udržet, odpověděl Zito v rozhovoru pro TSN jednoduše: „Myslím, že je všechny udržíme.“

Sam Bennett dal v play-off 15 gólů, z toho 13 na hřištích soupeřů, a zvedl nad hlavu cenu pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů. Po zápase řekl novinářům: „Je to obrovská čest být součástí tohohle týmu. Neberu to jako samozřejmost. Miluju to tady a miluju tenhle tým. Je to výjimečné.“ Když se ohlédl za svou kariérou od chvíle, kdy byl v roce 2021 vyměněn z Calgary: „Můj život se úplně otočil. Jsem nesmírně vděčný, že jsem tady.“

Marchand, který přišel na Floridu na uzávěrce přestupů z Bostonu, se na ledě rychle zařadil mezi tahouny. Ve finále proti Edmontonu nasázel šest gólů v šesti zápasech. Už před třetím duelem řekl novinářům, že o smlouvě přemýšlí: „Už jsem o tom trochu uvažoval. Ale v tuhle chvíli jsem hlavou jen v play-off.“

Aaron Ekblad je s Floridou spjatý od svého draftu v roce 2014 a po zisku druhého titulu čelil dotazu, zda neodehrál poslední domácí zápas v dresu Panthers. „Doufám, že ne,“ odpověděl. „Nevím, co se stane. Nemám to teď moc pod kontrolou. Nejlepší, co teď můžu dělat, je žít přítomností. Až přijde čas, ty těžké rozhovory se povedou.“

Matthew Tkachuk, jeden z lídrů kabiny, se ke třem volným spoluhráčům vyjádřil jednoznačně. „Já jsem ten, kdo jim říká: Doufám, že vyděláte, kolik jen můžete – ať už tady, nebo jinde. Jsem velký zastánce hráčů. Jsem za ně šťastný. Můžete si představit lepší načasování na novou smlouvu? Samozřejmě bych byl rád, kdyby zůstali, ale hlavně chci, aby byli spokojení s tím, jak se rozhodnou.“

Smlouvy končí nejen Bennettovi, Marchandovi a Ekbladovi. Bez kontraktu zůstává i zkušený obránce Nate Schmidt nebo třeba Tomáš Nosek. Florida má k dispozici kolem 19 milionů dolarů prostoru pod stropem. Pokud Zito skutečně dokáže všechny udržet, potvrdí to jeho pověst jako jednoho z nejzdatnějších manažerů současnosti.

