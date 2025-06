Bennett i Reinhart? Jasně! Ale nenápadným hrdinou je hlavně Bobrovskij

Ve chvílích, kdy šlo o všechno, byl opět nejjistější postavou na ledě. Sergej Bobrovskij dovedl Floridu ke druhému Stanley Cupu v řadě a potvrdil, proč patří mezi nejrespektovanější gólmany své generace. Ve finálové sérii proti Edmontonu působil klidně a neotřesitelně – a právě to, co působí samozřejmě, dělá rozdíl mezi dobrými a výjimečnými brankáři.

„Je to neuvěřitelné. Kluk, co ho prostě nic nerozhází,“ řekl po zápase jeho spoluhráč Sam Reinhart, který sám čtyřmi góly rozhodl finále. „Viděli jste ho? Celý zápas stejné tempo, stejný klid. Všichni jsme věděli, že jestli on je v bráně, tak se nemáme čeho bát.“

Bobrovskij zastavil 28 střel, ztratil čisté konto až čtyři minuty před koncem. Ačkoliv už loni dovedl Panthers k prvnímu Stanley Cupu v historii, letos byl ještě dominantnější. Od prvního kola proti Tampě po poslední minutu proti Edmontonu držel své mužstvo nad vodou, někdy i samotným zázrakem.

„Má v sobě zvláštní jistotu,“ poznamenal Barkov. „Není to o slovech. Je to v jeho očích. V jeho pohybu. Víme, že když je tam on, můžeme hrát svůj hokej. On se postará o zbytek.“

Florida znovu získala Stanley Cup. Ve finále porazila Edmonton 4:2 na zápasy, v tom posledním vítězství 5:1. A Bobrovskij? Nejen že téměř vychytal shutout. On navíc zakončil sérii s 92% úspěšností zákroků, celkově pochytal 192 ze 209 střel v šesti zápasech.

„Mám ho chuť zavolat a zeptat se, jak se to dělá,“ řekl bez obalu Stuart Skinner. „To, co on má, je... jiná úroveň. Dva dny zpátky pustil pět gólů a dneska? Stojí tam a vypadá, jako by se nic nestalo.“

Skinner nebyl jediný, kdo na Bobrovského po utkání hleděl. Zkušený Corey Perry, poražený ve finále už popáté za posledních šest let, přiznal, že i jemu Bobrovskij připomíná starou školu. „Tohle nejsou jen statistiky. To je práce. Čistý přístup. A respekt ke hře,“ uvedl. „Já vím, jak těžké je udržet se v téhle lize třináct, čtrnáct let. A on nejen že to dělá, on zraje.“

Od začátku minulého play-off má nejvíc vítězství, nejvíc zákroků, nejvíc čistých kont. Vítězí. A nemluví o tom. „Sergej vám neřekne, že je nejlepší. Nikdy,“ připomněl kouč Paul Maurice. „Ale my to víme. A víme, že bez něj bychom tenhle příběh nikdy nenapsali.“

Z mužstva, které se roky nedokázalo prosadit, je dnes vítězná mašina. A základní kámen? Klidný muž s maskou, který se nezmění – ať už právě dostal gól, nebo chytil nemožné. „Tohle je moje třetí sezona v NHL,“ řekl Skinner tiše. „A on hraje čtrnáct let. Všechno to dává smysl. Každý jeho zákrok. Každé rozhodnutí. Nic nepřehání. Nepanikaří. On ví, co dělá.“

Zázračná transformace Bobrovského přitom zdaleka nebyla jistá. Po odchodu z Columbusu podepsal v roce 2019 ve floridské organizaci smlouvu na 70 milionů dolarů. Jenže první roky nešly. Kritika, výkyvy, výhrady ke kontraktu. V jednu chvíli se spekulovalo i o jeho výměně. Dnes? Dnes je všechno jinak.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+