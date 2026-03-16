Běloruský talent okouzlil skauty. Zatím se mnou nemluvte, vzkazuje ale do zámoří

10. dubna 12:00David Zlomek
V NHL se schyluje k bitvě o jeden z největších klenotů evropského hokeje, který zatím zůstával pod radarem. Čtyřiadvacetiletý běloruský útočník Vitalij Pinchuk má za sebou v dresu Dinama Minsk průlomovou sezonu a fronta zájemců z nejlepší ligy světa se podle zámořských zdrojů webu RG.org prodlužuje každým dnem.
Přestože na něj útočí skauti z poloviny Ameriky, Pinchuk zachovává ledový klid a odmítá jakákoliv jednání dříve, než s Minskem dobojuje v play-off KHL. Poté, co jeho tým v prvním kole nečekaně smetl Dynamo Moskva 4:0 na zápasy, se aktuálně rve ve druhém kole s favorizovanou Kazaní. Pinchuk vzkázal, že hokejové sázky na jeho okamžitý odchod do zámoří jsou zatím předčasné, ve hře je totiž stále i varianta, že v Evropě zůstane.
Jeho čísla v tomto ročníku ale berou dech a vysvětlují, proč se o něj manažeři v NHL začali přetahovat. V 65 zápasech základní části nasázel 31 gólů a přidal 35 asistencí, čímž se s 66 body zařadil mezi absolutní elitu soutěže. Svou formu si navíc dokázal přenést i do vyřazovacích bojů. Navzdory obrovskému tlaku zvenčí však zůstává věrný své strategii: soustředit se výhradně na led a hluk zvenčí nechat na agentovi.
Podle zdrojů serveru RG je zájem týmů NHL enormní, ale komunikace s hráčem je momentálně na bodu mrazu. „Na Pinchuka stojí dlouhá fronta týmů z NHL, ale on se momentálně s nikým nebaví. Vůbec s nikým. Počká do konce sezony a teprve potom začne přemýšlet o své budoucnosti,“ uvedl zdroj blízký hráči s tím, že dokud neskončí poslední zápas, žádné diskuze se konat nebudou.
Sám Pinchuk má o svém případném novém působišti v zámoři celkem jasnou představu, i když geograficky si vybírat nehodlá. „Rád bych se připojil k týmu, který hraje podobný styl jako já, tedy rychlý a ofenzivní. Ale z hlediska geografie na tom vůbec nezáleží. Nejsem vybíravý. Kamkoliv půjdu, pokusím se vybojovat si své místo,“ nechal se slyšet už dříve.
Jeho agent potvrdil, že s kluby NHL komunikuje zatím jen on, aby svého klienta zbytečně nerušil v nejdůležitější části kariéry. „Cítím letos větší pozornost, ale agent mi řekl, že týmy mluví s ním a mě nechtějí moc obtěžovat. Soustředím se na hokej. Potom uvidíme, co přijde dál,“ uzavřel Pinchuk spekulace.