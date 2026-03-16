Bek Motoru opouští extraligu! Porve se o NHL, podepsal s Edmontonem

27. března 19:00

Adam Bagar

Další český hráč má nakročeno do nejlepší hokejové ligy světa. Českobudějovický zadák Tomáš Cibulka podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt s Edmontonem, platný od sezony 2026/27.

Čekalo se, že to přijde. Stále ještě 21letý obránce se po návratu z kanadské juniorky před dvěma lety okamžitě zařadil mezi klíčové hráče Českých Budějovic.

Ve své premiérové extraligové sezoně se zaskvěl dohromady 27 kanadskými body – v 52 utkáních nastřílel šest branek a navrch přidal 21 nahrávek. A produktivita mu zůstala i v té aktuální – 25 bodů a bilance 8+17 v 51 zápasech je jasným důkazem.

Není divu, že zaujal i reprezentačního trenéra Radima Rulíka, jenž mu dal prostor v devíti duelech. A zapojit by se Tomáš Cibulka měl také do přípravy na MS ve Švýcarsku.

Prorazit se pokusí i za oceánem, kde už v letech 2021 až 2024 odehrál tři roky v juniorské QMJHL. Nejdřív v barvách Val-d'Or Foreurs, pak krátce i v týmu Cape Breton Eagles.

Bronzový medailista z MSJ 2024 zkusí zaujmout v organizaci Oilers, s níž nyní podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt. 

Aktuálně z nhl.cz

O kousek blíž NHL. Bronzový medailista z MSJ 2025 se upsal Chicagu

27. března 19:26

Čas 64:59, Granlund bere hattrick! Finský mazák vyrovnal rekord Ducks, navrch dotáhl Selänneho

27. března 18:45

Rezaví rytíři? Vegas se po olympiádě trápí a trenér bije na poplach

27. března 14:00

Výborné zprávy ze zámoří! Postava povolán do prvního týmu, přijde debut?

27. března 12:00

nhl.cz doporučuje

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

Nová šance pro Jiříčka. Český bek míří do Philadelphie

6. března 17:26

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

