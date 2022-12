Bedarda chválí hvězdy NHL. Čím nadchl Barzala či Kanea?

Generační talent. S tímto souslovím se na adresu Connora Bedarda, který by měl být jedničkou draftu 2023, rozhodně nešetří. Mladý Kanaďan by měl v následujících dnech táhnout Kanadu při cestě za zlatem z MSJ. Ještě před startem šampionátu se na jeho adresu vyjádřilo hned několik hvězdných hráčů.

Fenomén Connor Bedard udivuje celý hokejový svět. Sedmnáctiletý útočník předvádí velmi slušné výkony v kanadské juniorské soutěži za celek Regina Pats. V probíhajícím ročníku si ve 28 zápasech připsal 27 gólů a 37 asistencí. Ještě před sezonou se připravoval s několika kvalitními hráči z NHL včetně Patricka Kanea.

„V létě jsem měl možnost trénovat s Connorem, a také s některými velmi dobrými hráči z NHL. Ale Bedard byl ten kluk, který mi nejvíc utkvěl v paměti. Myslím si, že ty řeči o něm jsou oprávněné, bude z něj úžasný hráč,“ promluvila legenda Chicaga a trojnásobný majitel Stanley Cupu.

Rodák z města North Vancouver se nyní v Halifaxu připravuje na své druhé mistrovství světa juniorů. S parťáky Othmannem a Wrightem mu to v přípravě slušně šlapalo a očekává se, že tato útočná letka bude táhnout javorové listy i v průběhu turnaje.

„Jeho hokejové myšlení je na velké úrovni. Umí vymýšlet nahrávky, rychle bruslit, dobře střílet, umí všechno. Hrát s ním je zábava. Lidi moc nemluví o jeho fyzické zdatnosti. Sice nepatří k nejvyšším klukům, ale je velmi silný a dokáže si pokrýt puk. I když jsou proti němu velcí obránci, dokáže s nimi hrát,“ přidal svůj pohled Shane Wright, který má zatím na kontě osm zápasů v NHL.

„Má neskutečnou střelu,“ začal Mathew Barzal, „Dokáže puk vypálit hrozně rychle, takovou střelu jsem snad ještě neviděl. Jistě, Auston Matthews dokáže taky napálit puk, to je snad jediná střela, ke které dokážu tu od Bedarda přirovnat.“

Sám mladý Kanaďan přiznal, že tréninky s hráči NHL mu hodně pomohly se sebevědomím. „Trénovat s kluky, co hrají v NHL, vidět trénovat Connora McDavida, to vám dodá větší klid. Všichni jsou to jen obyčejní kluci, kteří jsou neskutečně dobří v hokeji. Hodně mě tato setkání baví a určitě mi pomohla se sebevědomím.“

Partu kolem Connora Bedarda nyní čeká obhajoba zlata ze světového šampionátu. Na úvod se mladý Kanaďan střetne i se svým parťákem z Reginy Stanislavem Svozilem.

Share on Google+