Balvan v podobě rekordu odvalen, co dál? Ještě jeden Stanley Cup, doufá Ovečkin

10. srpna 10:00David Zlomek
Alex Ovečkin se o víkendu vrátil na led ve své rodné Moskvě, kde uzavřel charitativní turnaj Ovi Cup. V galazápase sice zazářil hlavně jeho syn Sergej, který nastřílel čtyři góly, ale ani slavný kapitán Washingtonu Capitals nevyšel naprázdno a připsal si vlastní trefu.
Po utkání se legendární útočník rozpovídal o tom, co ho žene do další sezony. V rozhovoru pro ruský sportovní deník řekl, že v jeho hlavě je jediný cíl – týmový úspěch. „Hrát dobře a pokusit se vyhrát Stanley Cup,“ prohlásil bez váhání.
Ovečkin přitom podobná slova opakuje už několik let. V roce 2022 v rozhovoru pro Match TV dokonce přiznal, že druhý Stanley Cup je pro něj důležitější než překonání střeleckého rekordu Waynea Gretzkyho. „Do konce kariéry je můj cíl znovu vyhrát Stanley Cup. To bych chtěl dokázat. A osobní rekordy, včetně tohohle, zkusíme. Budu se snažit dávat góly, a pak uvidíme,“ řekl tehdy.
Rekord už má za sebou – letos 6. dubna proti New York Islanders vstřelil svůj 895. gól v NHL a stal se nejlepším střelcem historie. Teď se plně soustředí na to, aby Capitals znovu dovedl až do finále. Zatímco triumf z roku 2018 mu vynesl Conn Smythe Trophy a 27 bodů v play-off, od té doby Washington vyhrál jedinou sérii, a to letos na jaře proti Montrealu.
Ovečkin už začal letní přípravu a na kemp se chystá s dobrou náladou. „Všechno je v pořádku, připravujeme se s pozitivním přístupem a dobrou náladou,“ ujistil fanoušky.
Washington zakončil uplynulý ročník na prvním místě Východní konference a znovu se řadí k favoritům Metropolitní divize. Nadcházející sezona bude pro Ovečkina 21. v NHL a zároveň poslední v jeho aktuální smlouvě. O tom, jestli bude pokračovat, se prý rozhodne až po jejím konci.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.