Bailey útočí na klub tisícovkařů! Budu si to navždy pamatovat, vzkazuje

Josh Bailey odehrál zatím všechny zápasy v nejslavnější hokejové soutěži světa v dresu newyorských Islanders. K milníku tisícovky odehraných utkání mu schází pouhých sedm duelů, kterých může dosáhnout už zkraje příštího ročníku.

Řada fanoušků polemizovala, zda vůbec Joshe Baileyho v dresu Islanders po letní pauze uvidí, někteří doufali, že jej vedení vymění do jiného celku. Ale opak je pravdou a dvaatřicetiletý útočník vyhlíží svou 15. sezonu.

Od roku 2008, kdy si jej během výběru talentů Islanders zvolili do svého celku, se mnoho změnilo. Postupem času se stal z vyplašeného nováčka uznávaným lídrem týmu. „Mezi spoluhráči se snažím být sám sebou. Máme dobrou partu kluků, mezi nimi se cítím komfortně a snažím se tu být kdykoliv pro ně,“ prohlásil v rozhovoru pro nhlpa.com.

„V kabině určitě nepatřím k nejhlučnějším. ‚Leesy‘ odvádí skvělou práci jako lídr našeho týmu,“ pochválil kapitána Andrese Leeho, který nosí kapitánské „C“ už od roku 2018.

Není jasné, jak Islanders dopadnou v následujícím ročníku, Bailey však tuší, že individuálně pro něj bude nadcházející sezona velmi speciální. K dosažení tisícovky odehraných zápasů mu totiž chybí pouhých sedm startů.

„Nikdy nevíte, jak bude vaše kariéra vypadat. Já se vždy soustředil pouze na současnost. Pokud se koukáte moc dopředu, tak se věci většinou nedějí tak, jak chcete. Je to opravdu o koncentraci,“ začal nahlas přemýšlet rodák z Bowmanvillu. „Ale když dokráčíte až sem, k tisícovce zápasů, tak je to něco, nad čím se rozhodně zamýšlíte. Je to něco, o čem jsme s manželkou mnohokrát mluvili a nyní se to blíží.“

O tisícovce zápasů se nebojí mluvit nahlas. Sám moc dobře ví, že je to veliká věc. „Vím, že odehrání tisícovky zápasů bude něco, co si já i moje rodina budeme pamatovat napořád. Najednou začnete přemýšlet nad svými hokejovými začátky, kolik lidí jste během kariéry potkal, o všech těch přátelstvích, která díky hokeji vznikla. Ale také o věcech, které jste vy i vaši blízcí museli obětovat. Díky tomu všemu se cítíte hodně šťastní a vděční.“

Pokud zůstane Kanaďan zdravý, tak svůj tisící zápas odehraje 26. října na domácí půdě proti New York Rangers. Stane se třetím hráčem, který si za organizaci zahraje tisíc utkání a přidá se k legendám jako jsou Denis Potvin (1060) a Bryan Trottier (1123).

Share on Google+