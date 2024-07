Badinka zaujal v Carolině. Já a nervozita? Ale jděte!

Český bek Dominik Badinka byl první volbou Caroliny v letošním draftu. Oprávněně se mu tak na rozvojovém kempu dostávalo patřičné pozornosti. „Nervózní jsem nebyl,“ uklidňoval. „Spíš se chcete ukázat v dobrém světle.“

To vše poté, co si na draftu prošel všemi emocemi. Tak trochu počítal s prvním kolem. A když to nevyšlo, logicky z toho nebyl nadšený. Všechno se ale změnilo v momentě, kdy si ho vybrala Carolina hned na začátku druhého kola.

„Na výběr v prvním kole jsem si myslel, takže jsem byl trochu smutný. Ale pak se to vyrovnalo tím, jaký tým si mě vybral. Jsem tady moc šťastný,“ popisoval pro ligový web.

Za sebou má sezonu ve Švédsku, ve které se přes juniorku Malmö dostal do tamního prvního týmu, za nějž odehrál 33 utkání. „Takového beka těžko získáváte,“ byl spokojený asistent GM Darren Yorke.

I díky tomu, jaký dojem zanechal v podpoře ofenzivy. „Když do toho spoluhráči kopnou, neváhá. Dokáže číst hru a skvěle časovat přihrávky, vidí všechny možnosti. Opravdu má dovednosti k tomu, aby byl v NHL kvalitním bekem.“

Skok z juniorky do švédské ligy je prvním krokem. V týmu byl benjamínkem, všichni byli výrazně starší. Včetně Joakima Ryana, kterého Canes nedávno podepsali na dvoucestný kontrakt.

„Prý můžu hrát NHL,“ komentoval Badinka komentáře svých spoluhráčů. „Mám tvrdě makat a hrát chytře. Dát tomu všechno, všechnu svou pozornost, až se tam dostanu.“

O tom, jak si ho v týmu váží, svědčí i to, že podepsal tříletý nováčkovský kontrakt prakticky ihned. Je to jasný vzkaz – věříme ti, pojď se obouchat do Severní Ameriky.

„V tomhle věku bych řekl, že mi jde nějak vše. Nemám něco, v čem absolutně zářím. Řekl bych, že si můžu pochválit cit pro hokej a rozhled na ledě. S tím se vážou přihrávky a vyvážení puku. Ale pokud chci hrát za Carolinu, musím umět všechno,“ zakončil.

