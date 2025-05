Nicklas Bäckström sice definitivně uzavírá svou bohatou kapitolu v NHL, ale hokejový život tím pro něj nekončí. Podle švédských novinářů Tomase Rose a Hanse Abrahamssona z deníku Aftonbladet se jedna z největších legend historie Washington Capitals chystá na návrat tam, kde to všechno začalo – do mateřského klubu Brynäs IF.

Sedmatřicetiletý centr, který nehrál od října 2023 kvůli následkům náročné operace kyčle, má podle všeho podepsat s Brynäs roční smlouvu a pomalu se vrátit do herního tempa. „Zatím velmi opatrně,“ píší švédští novináři. „Možná odehraje jen polovinu zápasů do Vánoc, potom se to bude postupně zvyšovat.“

Bäckström tak nejen navazuje na své kořeny, ale i pomáhá klubu, který si právě prošel náročným obdobím. Brynäs totiž po téměř 70 letech v nejvyšší soutěži v roce 2023 poprvé sestoupil do druhé ligy. Reakce byla rázná. Tým se hned následující sezonu vrátil mezi elitu, pak vyhrál základní část a postoupil do finále play off, kde nakonec podlehl týmu Luleå.

Návrat takové osobnosti, jako je Bäckström, by mohl být pro klub obrovským impulzem. V sestavě by ho měli doplnit další známí jména – včetně bývalého hráče Anaheimu Jakoba Silfverberga či obránce Christiana Djoose, se kterým Bäckström v minulosti sdílel kabinu ve Washingtonu.

Rodák z Gävle, kde Brynäs sídlí, odehrál za tento klub 110 zápasů v nejvyšší švédské soutěži ještě před svým příchodem do NHL v roce 2007. Poté už následovala pouze jedna „evropská“ epizoda – během výluky v sezoně 2012/13, kdy však dal přednost angažmá v ruské KHL, kde hrál po boku Alexe Ovečkina.

V dresu Capitals odehrál Bäckström 1 105 zápasů základní části, ve kterých nasbíral 1 033 bodů (271+762). Je historickým rekordmanem klubu v počtu asistencí, druhý v historickém bodování a jeden z pouhých dvou hráčů (vedle Ovečkina), kteří v dresu Washingtonu překonali hranici 1 000 bodů. V osmi sezonách překonal hranici 70 bodů a dlouhé roky patřil mezi nejlepší centry ligy.

Zdravotní potíže s kyčlí ho v posledních třech sezonách omezily natolik, že zvládl odehrát jen 94 utkání. Přesto zůstává jeho odkaz v NHL neotřesitelný.

