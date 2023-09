Backlund zůstává v Calgary. Ke smlouvě dostal i kapitánskou funkci

Byl jedním z hlavních kandidátů na přestup. Mikael Backlund dlouho nepodepisoval novou smlouvu a nahlas se hovořilo o tom, že chce z Calgary pryč. Kdo ví, možná to v hlavě stále má. Novou smlouvu sice podepsal, ale jen na dva roky. I přes kratší kontrakt ale dostal kapitánské céčko.

Smlouva začne platit až v příští sezoně má průměrnou roční hodnotu 4,5 milionu dolarů.

"Je to pro mě a mou rodinu velmi výjimečný den," řekl Backlund po podpisu. "Calgary je náš domov a vědomí, že zde budu pokračovat v hráčské kariéře, je pro nás důležité. Stejně tak možnost odehrát svůj 1000. zápas v NHL a oslavit ho s našimi fanoušky je pro mě velmi významné.“

"Stejně tak jsem hrdý na to, že jsem byl jmenován kapitánem,“ dmul se pýchou. „Jsem připraven na zodpovědnost, která mi teď připadne. V naší šatně jsem obklopen silnou vůdčí skupinou, která nám pomůže udělat další krok k zisku Stanley Cupu."

Čtyřiatřicetiletý útočník si v minulé sezóně připsal v 82 zápasech NHL 56 bodů (19 gólů a 37 asistencí). Získal také King Clancy Trophy za vůdčí schopnosti a humanitární přínos svému okolí.

Z podpisu byl nadšený i generální manažer Craig Conroy.

"Mikael Backlund je náš kapitán," řekl Conroy. "Už nějakou dobu to tak je. Jsme moc rádi, že můžeme Mikaelovi prodloužit smlouvu o další dvě sezony a oficiálně přidat kapitánské C na jeho dres."

Backlund se tak prohlubuje status legendy klubu, ve kterém je už od draftu v roce 2007. Na kontě má 492 bodů (185 gólů a 307 asistencí) v 908 zápasech, což je třetí místo v historii organizace za Jaromem Iginlou (1219) a Markem Giordanem (949).

"Je to neskutečné. Jsem na kapitánství opravdu hrdý," řekl Backlund. "Myslím, že jsem si ani pořádně neuvědomil, že se to děje. Je těžké si to pořádně přebrat. Asi si to uvědomím až v momentě, kdy dres uvidím viset v šatně a vyjedu s ním na led.“

