Babcockův žák se chápe šance. Pozvedne Edmonton?

Kanadské kluby mění trenéry. Ledva skončil na lavičce Canadiens Dominique Ducharme, končí i Dave Tippett v Edmontonu. Duo McDavid – Draisaitl dostává nového lodivoda. Všichni budou doufat, že Jay Woodcroft v potápějící se kocábce ucpe díry, napne plachty a nastaví vítězný směr.

Situace je špatná.

„Zaparkovaní někde mezi depresí a zoufalstvím.“

„Pokud jste fanoušek Oilers, je to děsivější než jakýkoli horor, protože tohle je reálné.“

Noviny v Edmontonu se hořce baví. Aktuální situaci Olejářů glosují s pořádnou dávkou sarkasmu. Connor McDavid v tom žije už sedmý rok, Leon Draisaitl osmý. Prvnímu zbývají čtyři sezóny, než se stane volným hráčem bez omezení, druhému tři. Čas běží a oba borci zažili jedinou vyhranou sérii play off. V roce 2017. Od té doby samé nezdary.

Příště, příště, příště

Pořád se čeká na nějaké příště. Teď ho má v rukách pětačtyřicetiletý Jay Woodcroft. Na nějakou dobu bude on důležitým spolutvůrcem budoucnosti Oilers. Že to nemusí být dlouho, dokládá fakt, že je desátým koučem Edmontonu během třinácti let, kdy klub patří Darrylu Katzovi.

Do NHL vstupuje po třech a půl sezónách na farmě Oilers u Bakershield Condors. S sebou si vezme asistenta Davea Mansona. „Začal v NHL jako video trenér, nakoukal tuny videa,“ představuje novou tvář asistent generálního manažera Keith Gretzky.

Woodcroft klade důraz na detaily, do hráčů se snaží napumpovat energii a vášeň pro hru. „Odešel pak s Toddem McLellanem do San Jose, potom přišel sem a přesunul se do Bakershieldu, kde loni vyhráli Pacifickou divizi,“ pokračuje Gretzky.

Hokejově vyrůstal v Torontu, pak Univerzita v Alabamě. Odehrál čtyři roky ve vysokoškolském systému, načež se nějakou dobu živil hokejem na nižší úrovni. Pak se stal trenérem.

Začínal u videa v Detroitu. V této funkci byl součástí vítězného týmu Red Wings 2008, kdy pracoval pro Mikea Babcocka. Jako asistent zde tehdy působil také Todd McLellan, s nímž pak odešel do San Jose. Po sedmi letech v teple se přesunul do mrazivé Alberty. Na farmě pomáhal připravovat talenty Oilers. Pracoval s Puljujärvim, Bouchardem, Yamamotem, McLeodem a dalšími.

V AHL si zahrál druhé kolo play off, vyhrál divizi. „Pracoval v NHL jako asistent, byl součástí všech těch mítinků. Vlastní lavičku teď vedl čtyři roky a měl úspěchy. Viděl jsem Bakershield mockrát z počítače i živě, líbilo se mi, jak hráli. Byli detailně připraveni, což doufám, přinese i sem,“ věří Ken Holland.

Woodcrofta nečeká snadná práce. Mužstvo má problémy v brankovišti, v defenzivě, minimálně poslední dobou stagnuje také ofenzivně. Schází mu nasazení a vyrovnanost výkonů, přesilovka příliš visí na dvou super hvězdách. Bude to šichta.

