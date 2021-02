Babcock zpátky na střídačce! Zatím jen univerzitní

Velký návrat! V sobotu bylo oznámeno, že se Mike Babcock vrací jako trenér. Zatím však ne do NHL. Plácnul si totiž s University of Saskatchewan, kde bude trénovat tamní Huskies. Dočká se i návratu do nejlepší ligy světa?

Babcock svou misi započne v květnu. Smlouvu uzavřel na dva roky bez nároku na plat. Ze Saskatchewanu totiž pochází a vždy se k němu hrdě hlásil. Za Huskies dokonce na začátku osmdesátých let odehrál jeden ročník.

„Nemůžu se dočkat, až tam započnu svou práci. Budu zpátky doma, kde jsem dostal příležitost hrát pod legendárním Davem Kingem,“ řekl ke svému novému angažmá. „To místo má v mém srdci zvláštní místo. Jsem nadšený, že se vracím zpátky.“

Pro sedmapadesátiletého trenéra je to první štace od vyhazovu z Toronta na podzim roku 2019. Před působením v Maple Leafs trénoval v Anaheimu a Detroitu. Kromě toho dovedl kanadskou reprezentaci ke dvěma olympijským zlatům. V poslední době působil jako analytik na NBC a poradce trenérů na University of Vermont.

Po mnoha skandálech, které se s jeho osobou spojily, byl jeho návrat do NHL ne moc pravděpodobný. Sám Babcock v lednu uvedl, že si není jistý, jestli se to v nejbližší budoucnosti změní.

„Nevím, co bude dál,“ pokrčil rameny legendární trenér, kterému budou Maple Leafs až do roku 2023 platit bezmála 5,9 milionů dolarů. „Jediné, co vím, je, že je tu zkrácená sezona a všechny týmy trenéra mají. To, že budu trénovat v NHL, je celkem nepravděpodobné.“

Je možné, že negativní aura, která kolem Babcocka v současnosti je, za dva roky zmizí a objeví se zájemce z řad klubů NHL.

I když se najde spousta fanoušků, kteří ho považují za přeceňovaného trenéra, je třeba mít na paměti, že nikomu jinému v historii se nepovedlo z trenérské pozice vyhrát Stanley Cup, olympiádu, mistrovství světa dospělých i juniorů a Světový pohár.

Uvidíme ještě Babcocka v NHL? Nebo se natrvalo usadí doma?

