Ať si na smlouvu napíše, co chce! Columbus prý udělá pro setrvání veterána vše

23. dubna 12:15David Zlomek
Columbus Blue Jackets stojí před jedním z nejdůležitějších rozhodnutí posledních let a situace na trhu jim zrovna nehraje do karet. Trh s volnými hráči pro léto se totiž vyčistil, což z Charlieho Coylea udělalo jedno z nejžádanějších jmen, která v osudí zbyla.
Čtyřiatřicetiletý centr má za sebou životní sezonu a v Ohiu se mluví o tom, že mu vedení v podstatě nabídlo prázdný šek, aby na něj napsal, jakou částku chce, jen aby ho udrželo. Aaron Portzline z The Athletic uvádí, že pro Blue Jackets je Coyleovo setrvání natolik kritické, že ho vnímají jako prioritu číslo jedna, u které si hráč může v podstatě sám diktovat podmínky.
Důvod této zoufalé snahy je prostý: Columbus dlouhodobě marně hledá stabilitu na pozici centra. Adam Fantilli sice roste v budoucí hvězdu první lajny, ale stále potřebuje čas na vývoj, zatímco Sean Monahan letos kvůli zraněním i věku herně výrazně propadl. Monahan nasbíral v 78 zápasech jen 36 bodů, což je drastický sešup, a jen to podtrhlo, jak moc je Coyleova přítomnost pro sestavu Ricka Bownesse klíčová. Columbus navíc nutně potřebuje po šesti letech bez play-off konečně uspět a management ví, že ztráta takto spolehlivého centra by tým v rozletu vrátila o několik let zpět.
Sám Coyle se k budoucnosti vyjádřil s úctou, ale i s jistou dávkou diplomatické opatrnosti. „Dokázal bych si představit, že tu zůstanu? Na sto procent. Bude potřeba udělat nějaká rozhodnutí a uvidíme, jak se to vyvine. Je tam spousta neznámých. Musím si promluvit s rodinou, se svými lidmi a zjistit, co bude dál. Ale čas tady jsem si opravdu, opravdu užil,“ uvedl zkušený útočník, který má v nohách už 1 032 zápasů v NHL.
Právě jeho věk a opotřebování jsou největším strašákem, jelikož podepsat dlouhodobý a drahý kontrakt s hráčem, kterému je 34 let, je vždycky chůze na tenkém ledě.
Vedení klubu se teď bude snažit uzavřít novou smlouvu co nejrychleji, ideálně dávno před 1. červencem. Čím déle se totiž jednání potáhnou do léta, tím větší bude Coyleovo pokušení vyzkoušet volný trh, kde by o něj jako o elitního centra v chudé nabídce volných hráčů svedla boj polovina ligy.