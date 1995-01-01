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Astronomický kontrakt v San Jose! Celebrini podepsal historickou smlouvu

29. července 17:33

David Zlomek

San Jose Sharks si pojistili svou největší hvězdu. Dvacetiletý útočník Macklin Celebrini podepsal pětileté prodloužení smlouvy na celkových 94 milionů dolarů. Jako první o dohodě informoval novinář Elliotte Friedman ze stanice Sportsnet.

Nový pakt vstoupí v platnost v roce 2027 a s průměrným ročním příjmem 18,8 milionu dolarů udělá z kanadského fenoména nejlépe placeného hráče celé NHL, pokud ho do té doby někdo jiný nepřekoná. Po vypršení kontraktu v roce 2032 se v šestadvaceti letech stane nechráněným volným hráčem.

Celebrini si královskou odměnu vysloužil po fantastické druhé sezoně. V ročníku 2025/26 nastřílel za Žraloky 45 gólů a posbíral 115 bodů. V celé historii NHL zaznamenali navíc v teenagerském věku více bodů v jedné sezoně pouze Sidney Crosby se 120 body a legendární Wayne Gretzky, který to dokázal dokonce dvakrát se 137 a 164 body. 

„Během pouhých dvou sezon v NHL a na mezinárodní scéně se Macklin vypracoval mezi nejlepší hráče na světě,“ uvedl v oficiálním prohlášení generální manažer Mike Grier. „Jsme nesmírně nadšení, že jsme si ho pojistili jako ústřední postavu našeho talentovaného jádra v San Jose.“

Mimořádnou pozici v organizaci podtrhuje i jeho role v kabině. Uplynulý ročník odehrál jako asistent kapitána a na světovém šampionátu vedl Kanadu jako kapitán. Vzhledem k tomu, že Sharks plnohodnotného lídra neměli a točili pět asistentů, očekává se, že Celebrini přebere kapitánské céčko v San Jose už pro nadcházející ročník.

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