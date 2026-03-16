Armstrongovo odcházení. Loučí se s Kanadou, u Blues uvolní místo Steenovi

17. března 19:08Tomáš Zatloukal
Nejen Radim Rulík oznámil zkraje tohoto týdne svůj konec ve veledůležité roli na reprezentační scéně. Po letošním mistrovství světa se uzavře jeho účinkování coby hlavního trenéra českého nároďáku. Velkou změnu hlásí i kolébka hokeje, kanadským generálním manažerem už nadále nebude Doug Armstrong. Tuze zkušený funkcionář, který vyklízí totožnou pozici i na klubové scéně. 1. července opustí post GM Bluesmanů ze St. Louis. Co mají Rulík s Armstrongem ještě společného, je zřejmé - oba odchází s úspěchy na kontě.
Rulík, to je jeden ze strůjců "Pragana".
Slavného vítězství Česka na domácím světovém šampionátu.
A jeho vrstevník Armstrong?
Za sebou má na repre scéně triumf na Světovém poháru (2016), MS (2023) a také Turnaji čtyř zemí (2025). I jemu, a v jeho případě jde o podstatně větší senzaci, ovšem unikl ve vedoucím postavení olympijský triumf.
Dvakrát ovšem slavil zlato jako asistent.
Jak sám podotýká, se svou funkcí kanadského GM by se rozloučil po milánském sportovním svátku, i kdyby finále s USA dopadlo jinak.
"Výsledek na mé rozhodnutí neměl vliv. A myslím si, že jsme tehdy odehráli zápas na hraně našich možností. Vždyť byl poměr očekávaných gólů 5,5 ku 1,5. Jsou ale večery, kdy hokejoví bohové chtějí jiný konec než vy," nechal se slyšet pro The Athletic.
Práci pro Kanadu si užil: "Je to tak úžasná zkušenost, že se mělo dostat na více lidí, aby ji poznali. Vychutnával jsem si každičký aspekt této role, byť samozřejmě bych se býval rád loučil na vrcholu. Každopádně nastal čas pro změnu."
V jednašedesáti se loučí také se současnými klubovými povinnostmi - od 1. července už nebude GM Blues. V St. Louis se v roce 2019 dotkl hokejového nebe, když jeho kádr dobyl Stanley Cup.
Celkově mu patří v historii NHL deváté místo mezi generálními manažery v počtu výher (882), kromě v Missouri působil coby "principál" také u Hvězd z Dallasu (a v roli asistenta tam kdysi získal svůj první prsten).
Se St. Louis se zcela neloučí, přesune se do pozice prezidenta hokejového provozu, novým GM se stane bývalý vynikající forvard a klubová ikona Alex Steen, syn švédské legendy Thomase.