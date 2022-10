Arizona překvapivě uspěla v Torontu, Boston pokračuje ve skvělém startu

Další hořká pilulka pro fanoušky Maple Leafs. Toronto podalo v domácím prostředí velmi špatný výkon a výsledkem toho byla výhra Arizony, která se prezentovala poctivým týmovým výkonem. Ve skvělé formě naopak pokračuje Boston, který zvládl i třetí duel sezóny.

NEW YORK RANGERS - ANAHEIM DUCKS

6:4 (2:1, 3:1, 1:2)

Rangers si poradili s Ducks

Hokejisté Rangers dokázali v domácím prostředí potvrdit roli favorita a v poklidu si dokráčeli pro dva body. Pod výhru celku z Manhattanu se nejvíce podepsali Zibanejad a Panarin, kteří si připsali po čtyřech kanadských bodech.

Branky a nahrávky

8. Trocheck (Zibanejad, Panarin), 14. Zibanejad (Trocheck, Panarin), 30. Kakko (Zibanejad, Fox), 38. Lafreniere (Chytil, Trouba), 40. Panarin (Fox, R. Lindgren), 52. Zibanejad (Panarin, Fox) – 16. Vatrano (Regenda, Lundeström), 22. Zegras (Terry, Kulikov), 46. Comtois (Shattenkirk, Terry), 57. Grant (Max Jones, Regenda).

Statistiky

Střely na bránu: 43 – 22 | Přesilová hra: 3/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 60:00

John Gibson (ANA) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 40:00

Anthony Stolarz (ANA) – 8 zákroků, 1 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 19:11



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 15:49

Pavol Regenda (ANA) – 0+2, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:03

Tři hvězdy utkání

1. Mika Zibanejad (NYR) - 2+2

2. Artěmij Panarin (NYR) - 1+3

3. Vincent Trocheck (NYR) - 1+1

TORONTO MAPLE LEAFS - ARIZONA COYOTES

2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Blamáž Toronta

V Torontu se pořádně bučelo. Maple Leafs odehráli velmi špatné utkání a nedokázali vyzrát na Arizonu, která si připsala první vítězství v sezóně a prodloužila jednu neuvěřitelnou sérii - na ledě Toronta nebodovala naposledy před dvaceti lety.

Branky a nahrávky

53. Nylander (Tavares, Rielly), 54. Marner – 20. N. Ritchie (Gostisbehere, Moser), 29. Fischer (Bjugstad), 59. Gostisbehere (Keller, N. Ritchie), 60. Crouse (Fischer).

Statistiky

Střely na bránu: 28 – 19 | Přesilová hra: 1/5 – 2/5 | Trestné minuty: 12 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Erik Källgren (TOR) – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:06

Karel Vejmelka (ARI) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:39

Karel Vejmelka (ARI) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00

Tři hvězdy utkání

1. Shayne Gostisbehere (ARI) – 1+1

2. Nick Ritchie (ARI) – 1+1

3. John Tavares (TOR) – 0+1

BOSTON BRUINS - FLORIDA PANTHERS

5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Boston si úvod sezóny užívá

Boston zatím nezná příchuť porážky. Bruins vstoupili do zápasu velmi dobře a brzy se dostali do vedení. O to sice na začátku druhé třetiny přišli, nicméně se do něj dokázali vrátit a po skvělé třetí třetině dokráčeli k vítězství. Nádherný gól v tomto duelu vstřelil i Pastrňák.

Branky a nahrávky

1. DeBrusk, 33. Bergeron (DeBrusk), 48. Pastrňák (Bergeron, Clifton), 53. Frederic (Greer, Clifton), 59. DeBrusk – 25. Bennett (M. Tkachuk, Balcers), 53. Forsling (White, Luostarinen), 59. White (Bennett, Forsling).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 41 | Přesilová hra: 0/3 – 0/5 | Trestné minuty: 14 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7 %, odchytal 60:00

Sergej Bobrovskij (FLA) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 55:10



Československá stopa v utkání

Jakub Zbořil (BOS) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:24

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 13:58

David Pastrňák (BOS) – 1+0, 0 účast, 8 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:59

David Krejčí (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:27

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:20

Radko Gudas (FLA) - 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:50

Tři hvězdy utkání

1. Jake DeBrusk (BOS) – 2+1

2. David Pastrňák (BOS) – 1+0

3. Patrice Bergeron (BOS) – 1+0

MONTREAL CANADIENS - PITTSBURGH PENGUINS

3:2pp. (0:0, 0:2, 2:0 - 1:0)

Montreal otočil duel s Pittsburghem

Po dvou brankách Malkina ve druhé třetině to vypadalo, že si Penguins dokráčí pro vítězství. Montreal však ve třetí třetině pořádně zabral, v závěru dokázal zápas dostat do prodloužení a v něm během přesilové hry rozhodl prvním gólem v dresu Canadiens Dach.

Branky a nahrávky

42. Suzuki (Guhle, Hoffman), 58. Caufield (Drouin, Guhle), 64. Dach (Monahan, Suzuki) – 24. Malkin (M. Pettersson, Rust), 28. Malkin (Rust, P. Joseph).

Statistiky

Střely na bránu: 39 – 28 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Sam Montembeault (MTL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 62:41

Casey DeSmith (PIT) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 63:09



Československá stopa v utkání

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:52

Jan Rutta (PIT) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:03

Tři hvězdy utkání

1. Kirby Dach (MTL) – 1+0

2. Kaiden Guhle (MTL) – 0+2

3. Jevgenij Malkin (PIT) – 2+0

WASHINGTON CAPITALS - VANCOUVER CANUCKS

6:4 (1:1, 1:3, 4:0)

Skvostný obrat Capitals

Vancouver se na začátku ročníku trápí a prohrál třetí duel v řadě, ve kterém vedl v jeho průběhu o dvě branky. Capitals v závěrečné třetině čtyřmi góly otočili vývoj zápasu a dokráčeli si pro vítězství 6:4. Dva góly vstřelil i kanonýr Ovečkin.

Branky a nahrávky

1. Ovečkin (M. Johansson, D. Strome), 21. Eller (Fehérváry), 42. D. Strome (Carlson, M. Johansson), 49. Carlson (Ovečkin, Kuzněcov), 53. Sheary (Ovečkin, Kuzněcov), 58. Ovečkin (Kuzněcov, Jensen) – 20. E. Pettersson (Q. Hughes, Ekman-Larsson), 29. Horvat (Pearson, Boeser), 29. Lazar (Kuzmenko, E. Pettersson), 38. J. Miller (Q. Hughes, E. Pettersson).

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 30 | Přesilová hra: 2/3 – 1/1 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (WSH) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 59:46

Thatcher Demko (VAN) – 24 zákroků, 6 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 58:42



Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:53

Tři hvězdy utkání

1. Alexandr Ovečkin (WSH) – 2+2

2. John Carlson (WSH) – 1+1

3. Elias Pettersson (VAN) – 1+2

DETROIT RED WINGS - LOS ANGELES KINGS

4:5pp. (1:2, 1:1, 2:1 - 0:1)

Zápas zvratů pro Los Angeles

V Detroitu se odehrálo zajímavé utkání, které po dramatickém závěru základní hrací doby muselo rozhodnout až prodloužení. Štěstí se v něm nakonec přiklonilo na stranu Kings, když si kotouč do vlastní klece smolně srazil Hronek. Red Wings poprvé naplno nebodovali.

Branky a nahrávky

5. Erne (P. Suter, Määttä), 30. Perron (Kubalík, Määttä), 52. Perron (Hronek, Sundqvist), 60. Sundqvist (Perron, Kubalík) – 5. Vilardi (Iafallo, Doughty), 15. Kempe (Kopitar, Fiala), 37. Danault (T. Moore, Durzi), 54. Kopitar (Kempe, Fiala), 62. Danault (T. Moore).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 36 | Přesilová hra: 2/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (DET) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 60:08

Jonathan Quick (LAK) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 59:43



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:46

Dominik Kubalík (DET) – 0+2, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:04

Filip Zadina (DET) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:25

Tři hvězdy utkání

1. Phillip Danault (LAK) - 2+0

2. David Perron (DET) - 2+1

3. Oskar Sundqvist (DET) - 1+1

MINNESOTA WILD - COLORADO AVALANCHE

3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Colorado přestřílelo Minnesotu

Minnesota pokračuje v inkasování gólů, tentokrát jich dostala šest. Duel to byl však poměrně vyrovnaný se spoustou šancí na obou stranách, nicméně Avalanche byli v zakončování důslednější. První hvězdou byl vyhlášen MacKinnon, který si připsal tři body.

Branky a nahrávky

5. Kaprizov (Addison, Jost), 27. Eriksson Ek (Addison, Boldy), 45. Kaprizov (Addison, Zuccarello) – 4. Meyers (E. Johnson, Girard), 16. Girard (MacKinnon, Ničuškin), 32. Rantanen (MacKinnon, Makar), 43. Manson (Cogliano, Compher), 55. MacKinnon (Makar, Ničuškin), 60. Ničuškin (Cogliano, Compher).

Statistiky

Střely na bránu: 39 – 38 | Přesilové hry: 2/4 – 1/2 |Trestné minuty: 10 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) - 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5%, odchytal 56:30

Alexandar Georgijev (COL) - 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Lukáš Sedlák (COL) - 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 7:29

Tři hvězdy utkání

1. Nathan MacKinnon (COL) - 1+2

2. Cale Makar (COL) - 0+2

3. Calen Addison (MIN) - 0+3

DALLAS STARS - WINNIPEG JETS

4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Dallas našel recept na Winnipeg

Jets se dokázali ve čtvrté minutě dostat do vedení, to ovšem bylo z jejich strany pro tento duel všechno. Dallas začal postupně zápas otáčet a nakonec po skvělém týmovém výkonu vyhrálo 4:1. Skvělý zápas odchytal Oettinger, jenž byl svým spoluhráčům velkou oporou.

Branky a nahrávky

11. Seguin (Dellandrea, Marchment), 36. Hakanpää (R. Suter, Marchment), 38. Kiviranta (Lindell, Lundkvist), 49. Heiskanen (Hintz, J. Robertson) – 4. Scheifele (Connor, Ehlers).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 25 | Přesilová hra: 1/4 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 60:00

Jake Oettinger (DAL) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:19

Tři hvězdy utkání

1. Miro Heiskanen (DAL) – 1+0

2. Jani Hakanpää (DAL) – 1+0

3. Joel Kiviranta (DAL) – 1+0

SEATTLE KRAKEN - CAROLINA HURRICANES

1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Hurricanes nedali Seattlu šanci

Carolina potvrdila na ledě Seattlu své kvality a o jejím vítězství nebyl sebemenší pochyb. O všem se rozhodlo především ve druhé třetině, v níž dali Hurricanes tři góly. Kraken má za sebou hodně nevydařené utkání.

Branky a nahrávky

34. Burakovsky (Eberle, McCann) – 4. Jarvis (Aho, Skjei), 33. Aho (A. Svečnikov, Burns), 34. A. Svečnikov (Aho, Noesen), 35. A. Svečnikov (Nečas, Kotkaniemi), 55. Martinook (Noesen, Slavin).

Statistiky

Střely na bránu: 23 – 34 | Přesilová hra: 1/5 – 2/5 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 60:00

Frederik Andersen (CAR) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+1, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 18:44

Tři hvězdy utkání

1. Andrej Svečnikov (CAR) – 2+1

2. Sebastian Aho (CAR) – 1+2

3. André Burakovsky (SEA) – 1+0

