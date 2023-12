Arizona předvedla parádní obrat, Letang šestkrát asistoval! Bedard rozhodl o výhře Chicaga

Po vánoční pauze se znovu rozjela kanadsko-americká NHL, která v noci na čtvrtek nabídla hned čtrnáct zápasů. Arizona ještě na konci druhé třetiny ztrácela na Colorado čtyři branky, ale nakonec se radovala z výhry 5:4 po prodloužení. Pittsburgh roznesl Islanders poměrem 7:0, přičemž hned šest asistencí si připsal zkušený bek Tučňáků Kris Letang. Connor Bedard rozhodl o vítězství Chicaga, kterému výrazně pomohl také Petr Mrázek.

NEW JERSEY DEVILS - COLUMBUS BLUE JACKETS

4:3pp. (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0)

Prodloužení rozhodl Meier





New Jersey nakonec proti Columbusu potvrdilo roli favorita, ačkoliv to rozhodně jednoduché nemělo. Domácí po dvou třetinách prohrávali, ale v úplném závěru hned dvakrát dokázali srovnat. Prodloužení na stranu Devils naklonil Švýcar Timo Meier.

Branky a nahrávky

10. Palát (Haula, Mercer), 56. Mercer (Nemec), 59. L. Hughes (J. Hughes, Mercer), 63. Meier – 7. Bean (Gaunce, Texier), 29. Danforth (Jiříček, Fantilli), 58. Činachov.

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (NJD) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 61:46

Elvis Merzļikins (CBJ) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 62:06

Československá stopa v utkání

Vítek Vaněček (NJD) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 61:46

Ondřej Palát (NJD) – 1+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 14:51

Šimon Nemec (NJD) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:37

David Jiříček (CBJ) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:35

Tři hvězdy utkání

1. Timo Meier (NJD) – 1+0

2. Dawson Mercer (NJD) – 1+2

3. Luke Hughes (NJD) – 1+0

NEW YORK RANGERS - WASHINGTON CAPITALS

5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Druhá polovina patřila Rangers





V New Yorku se dlouho čekalo na první gól, který nakonec vstřelil hostující Mantha. Poté se už ale prosazovali pouze Rangers, kteří svých pět branek vměstnali do rozmezí 28. až 52. minuty. Hned dvakrát se prosadil obránce K'Andre Miller, jenž také jednou asistoval.

Branky a nahrávky

28. K. Miller (Zibanejad, Panarin), 33. Panarin (Trocheck, Zibanejad), 33. Schneider (R. Lindgren, Vesey), 47. K. Miller (Kreider, Wheeler), 52. Lafrenière (Fox, K. Miller) – 25. Mantha (Sandin, Protas).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 27 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 60:00

Darcy Kuemper (WSH) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:46

Tři hvězdy utkání

1. K'Andre Miller (NYR) – 2+1

2. Artěmij Panarin (NYR) – 1+1

3. Mika Zibanejad (NYR) – 0+2

TAMPA BAY LIGHTNING - FLORIDA PANTHERS

2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Reinhart zářil





Florida získala cenné dva body na ledě Tampy. Panteři do utkání vstoupili lépe, po dvou třetinách dokonce vedli o dva góly. Vstup do třetího dějství se ale povedl Bleskům, za které skóroval Kučerov. Poté si druhou branku v utkání připsal Reinhart, ale hned vzápětí odpověděl Eyssimont. V dramatickém závěru nakonec domácí nesrovnali.

Branky a nahrávky

41. Kučerov (Hedman, Perbix), 44. Eyssimont (Hagel, D. Raddysh) – 5. Ekblad (Forsling, Barkov), 22. Reinhart (Rodrigues, Barkov), 44. Reinhart (Barkov).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 31 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 12 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 59:43

Sergej Bobrovskij (FLA) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:00

Tři hvězdy utkání

1. Sergei Bobrovskij (FLA) – 27 zákroků

2. Sam Reinhart (FLA) – 2+0

3. Nikita Kučerov (TBL) – 1+0

TORONTO MAPLE LEAFS - OTTAWA SENATORS

2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Kanadská klasika pro Ottawu





Toronto sice po první třetině nad Ottawou vedlo, ale poté se už neprosadilo. Naopak Senátoři nejprve ve druhé části srovnali a ve třetině třetí duel překlopili na svou stranu. Dvakrát se prosadil hostující útočník Drake Batherson.

Branky a nahrávky

6. Knies (Matthews), 7. Bertuzzi (Rielly, W. Nylander) – 31. Kelly (Giroux), 35. Batherson (Stützle), 44. Batherson (Tarasenko, Hamonic), 58. B. Tkachuk (Tarasenko).

Statistiky

Střely na bránu: 36 – 30 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (TOR) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 56:57

Joonas Korpisalo (OTT) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:02

Jiří Smejkal (OTT) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:59

Dominik Kubalík (OTT) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:03

Tři hvězdy utkání

1. Drake Batherson (OTT) – 2+0

2. Tyler Bertuzzi (TOR) – 1+0

3. Parker Kelly (OTT) – 1+0

BUFFALO SABRES - BOSTON BRUINS

1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Boston řádil v přesilovkách





Po čtyřech porážkách za sebou Boston zabral a z ledu Buffala si odvezl cenné dva body. Utkání naklonil na svou stranu především díky skvělým přesilovkám, neboť využil hned tři ze čtyř nabídnutých možností. Jednu asistenci si připsal také David Pastrňák.

Branky a nahrávky

46. E. Johnson (Power, Mittelstadt) – 5. Lohrei (J. van Riemsdyk, Frederic), 14. Coyle (DeBrusk, Marchand), 25. Coyle (DeBrusk, Pastrňák), 34. Geekie (McAvoy, Marchand).

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 25 | Přesilová hra: 0/6 – 3/4 | Trestné minuty: 10 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Devon Levi (BUF) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 57:01

Jeremy Swayman (BOS) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:14

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:53

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 7:42

Tři hvězdy utkání

1. Charlie Coyle (BOS) – 2+0

2. Jake DeBrusk (BOS) – 0+2

3. Jeremy Swayman (BOS) – 25 zákroků

NEW YORK ISLANDERS - PITTSBURGH PENGUINS

0:7 (0:0, 0:6, 0:1)

Letangova show





Obránce Pittsburghu Kris Letang si v utkání proti Islanders připsal neuvěřitelných šest asistencí! Zadák Tučňáků se tedy podílel na výhře svého celku v poměru 7:0. Rozhodla druhá část, ve které se hosté trefili hned šestkrát.

Branky a nahrávky

27. Rakell (Guentzel, M. Pettersson), 31. Guentzel (Letang, M. Pettersson), 31. Guentzel (Rakell, Letang), 33. Malkin (R. Smith, Letang), 37. Malkin (Letang, M. Pettersson), 38. Zohorna (Puustinen, Letang), 50. Puustinen (Letang, M. Pettersson).

Statistiky

Střely na bránu: 22 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 19 zákroků, 6 OG, úspěšnost 76,0 %, odchytal 40:00

Semjon Varlamov (NYI) – 6 zákroků, 1 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 20:00

Tristan Jarry (PIT) – 22 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Radim Zohorna (PIT) – 1+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:24

Tři hvězdy utkání

1. Kris Letang (PIT) – 0+6

2. Jake Guentzel (PIT) – 2+1

3. Tristan Jarry (PIT) – 22 zákroků

MINNESOTA WILD - DETROIT RED WINGS

6:3 (1:1, 1:0, 4:2)

Minnesota vyhrála počtvrté za sebou





Velmi dobrou formu potvrdila Divočina při domácím utkání s Detroitem. Po dvou třetinách vedla 2:1, přičemž ve třetí části se trefila hned čtyřikrát. Hvězdou klání se stal tříbodový Marcus Johansson.

Branky a nahrávky

1. Boldy (Kaprizov, Eriksson Ek), 22. M. Johansson, 45. Hartman (M. Johansson, Bogosian), 46. M. Foligno (Middleton), 47. M. Johansson (Rossi), 55. Kaprizov (Mermis) – 7. P. Kane (DeBrincat), 43. DeBrincat (Gostisbehere, Compher), 48. Sprong (Edvinsson, Berggren).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 59:53

James Reimer (DET) – 25 zákroků, 6 OG, úspěšnost 80,6 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Marcus Johansson (MIN) – 2+1

2. Marco Rossi (MIN) – 0+1

3. Zach Bogosian (MIN) – 0+1

NASHVILLE PREDATORS - CAROLINA HURRICANES

2:5 (0:2, 2:3, 0:0)

Aho zapsal čtyři body





Carolina vstoupila do zápasu daleko lépe a po dvaceti minutách vedla o dvě branky. Začátek druhé periody sice Nashville špatný neměl, ale hosté se nadále prosazovali. Nakonec si připsali cenné vítězství 5:2, pod které se čtyřmi kanadskými body podepsal Sebastian Aho.

Branky a nahrávky

22. Nyquist (O'Reilly), 26. O'Reilly (Sissons, Josi) – 10. S. Aho (Burns, Jarvis), 16. Burns (S. Aho, Svečnikov), 24. Svečnikov (S. Aho), 30. Drury (Fast, Noesen), 38. Jarvis (Bunting, S. Aho).

Statistiky

Střely na bránu: 37 – 25 | Přesilová hra: 1/4 – 3/6 | Trestné minuty: 12 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 14 zákroků, 5 OG, úspěšnost 73,7 %, odchytal 40:00

Jaroslav Askarov (NSH) – 6 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 16:40

Pjotr Kočetkov (CAR) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:53

Tři hvězdy utkání

1. Sebastian Aho (CAR) – 1+3

2. Brent Burns (CAR) – 1+1

3. Andrej Svečnikov (CAR) – 1+1

ST. LOUIS BLUES - DALLAS STARS

2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Výborný výkon Hofera





St. Louis potvrdilo dobrou formu z posledních dnů a doma zdolalo také Dallas. Výhra nad silnými Hvězdami se lehce nerodila, avšak lví podíl na ní měl brankář Hofer, který kryl 39 pokusů soupeřova celku. Nakonec rozhodla branka obránce Scandelly z poloviny duelu.

Branky a nahrávky

19. Neighbours (Perunovich), 31. Scandella (Kapanen, Perunovich) – 39. J. Robertson (Hintz).

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 40 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Joel Hofer (STL) – 39 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,5 %, odchytal 60:00

Scott Wedgewood (DAL) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 58:08

Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:55

Tři hvězdy utkání

1. Joel Hofer (STL) – 39 zákroků

2. Marco Scandella (STL) – 1+0

3. Scott Perunovich (STL) – 0+2

ARIZONA COYOTES - COLORADO AVALANCHE

5:4pp. (0:1, 1:3, 3:0 - 1:0)

Skvělý obrat Coyotes





Vypadalo to na jasnou záležitost v podání Colorada, ale Arizona předvedla famózní obrat. Ještě ve 37. minutě prohrávala 0:4, ovšem na konci druhé části snížil Crouse. Poté se domácí třikrát trefili v poslední třetině a zajímavý duel tedy zamířil do prodloužení. To rozhodl dvacet sekund před sirénou útočník McBain.

Branky a nahrávky

37. Crouse (Bjugstad, Maccelli), 44. Kesselring (Durzi), 48. Zucker (Durzi, L. Cooley), 58. Durzi (Maccelli, Crouse), 65. McBain (Zucker, Durzi) – 19. Rantanen (MacKinnon, Makar), 22. Drouin (Colton, Toews), 28. L. O'Connor (Manson, Byram), 34. MacKinnon (Rantanen, Makar).

Statistiky

Střely na bránu: 27 – 24 | Přesilová hra: 0/1 – 2/3 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Karel Vejmelka (ARI) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 63:57

Alexandar Georgijev (COL) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 64:40

Československá stopa v utkání

Karel Vejmelka (ARI) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 63:57

Tři hvězdy utkání

1. Sean Durzi (ARI) – 1+3

2. Jack McBain (ARI) – 1+0

3. Michael Kesselring (ARI) – 1+0

CHICAGO BLACKHAWKS - WINNIPEG JETS

2:1pp. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Bedard hrdinou





Chicago v domácím prostředí udolalo Winnipeg 2:1 po prodloužení díky dvěma brankám Connora Bedarda. Talentovaný mladík otevřel skóre, ale ve 24. minutě odpověděl Barron. Poté si diváci na gól museli počkat až do nastavené hrací doby, o což se přičinil také výborný Petr Mrázek.

Branky a nahrávky

16. Bedard (Murphy, Kurashev), 63. Bedard (A. Vlasic, Beauvillier) – 24. M. Barron (Jonsson Fjällby, Toninato).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 38 | Přesilová hra: 0/2 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CHI) – 37 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 62:15

Connor Hellebuyck (WPG) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 61:48

Československá stopa v utkání

Petr Mrázek (CHI) – 37 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 62:15

Tři hvězdy utkání

1. Connor Bedard (CHI) – 2+0

2. Petr Mrázek (CHI) – 37 zákroků

3. Connor Murphy (CHI) – 0+1

CALGARY FLAMES - SEATTLE KRAKEN

1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Seattlu se daří





Seattle vyhrál ve třetím utkání za sebou. Na ledě Calgary sice nebyl lepší, ale v posledních minutách to doslova ubojoval. Plameny nebyly produktivní, brankáře Driedgera totiž překonaly jen jednou.

Branky a nahrávky

9. Kadri (Šarangovič) – 3. Yamamoto (Dunn, Larsson), 46. Wennberg (McCann, Borgen).

Statistiky

Střely na bránu: 38 – 21 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 57:54

Chris Driedger (SEA) – 37 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:10

Tomáš Tatar (SEA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:18

Tři hvězdy utkání

1. Chris Driedger (SEA) – 37 zákroků

2. Nazem Kadri (CGY) – 1+0

3. Alexander Wennberg (SEA) – 1+0

ANAHEIM DUCKS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

5:2 (4:0, 1:2, 0:0)

Hrozivý vstup do zápasu





Obhájce Stanley Cupu sice do Anaheimu přijel v roli favorita, nicméně první třetina to vůbec nepotvrdila. Vegas inkasovalo čtyři branky a poté už velmi složitě svou ztrátu dohánělo. Klíčovou postavou duelu se stal Mason McTavish, jenž přihrál na tři branky.

Branky a nahrávky

4. Leason (Fowler, Henrique), 9. Drysdale (McTavish, R. Strome), 12. Vatrano (McTavish, Ljubuškin), 13. Terry (Killorn, Zegras), 38. Leason (McTavish, Fowler) – 28. Martinez (Cotter), 33. Stone (W. Karlsson, Marchessault).

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 32 | Přesilová hra: 0/1 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00

Logan Thompson (VGK) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 56:57

Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Mason McTavish (ANA) – 0+3

2. Brett Leason (ANA) – 2+0

3. Jamie Drysdale (ANA) – 1+0

LOS ANGELES KINGS - SAN JOSE SHARKS

5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Dominance Králů od druhé části





San Jose šlo sice v první třetině na ledě Los Angeles do vedení, ale poté se už trefovali pouze domácí. K vítězství Kings přispěl čtyřiadvaceti zákroky český brankář David Rittich.

Branky a nahrávky

23. Fiala (Spence), 24. Lewis, 33. Dubois (Kaliyev, Laferriere), 44. Kempe (M. Roy, Grundström), 56. Kempe (M. Anderson, Doughty) – 12. Zetterlund.

Statistiky

Střely na bránu: 43 – 25 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

David Rittich (LAK) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00

Kaapo Kähkönen (SJS) – 38 zákroků, 5 OG, úspěšnost 88,4 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

David Rittich (LAK) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00

Filip Zadina (SJS) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:29

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:18

Jan Rutta (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:14

Tři hvězdy utkání

1. Adrian Kempe (LAK) 2+0

2. Trevor Lewis (LAK) 1+0

3. Pierre-Luc Dubois (LAK) 1+0

