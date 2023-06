Aréna a tátovy poznámky? Arizona je hokejové místo, myslí si Keller

Kolem Arizony je v posledních týdnech pořádně živo. Dusno, které se kolem organizace kvůli (ne)výstavbě nové arény urodilo, se přeneslo i na hráče. Kupříkladu otec Claytona Kellera se do týmu nevybíravě pustil. Svůj tweet sice pak smazal, ale stopu to zanechalo. Právě Keller ale říká, že rád zůstane.

Věří totiž v budoucnost hokeje v Arizoně a je odhodlán být jeho součástí, i přes všechny poslední události.

„Je skvělé být Kojotem,“ řekl Keller. „Miluji život v tomto městě i tým, který máme, takže doufám, že všechno vyjde. Je to skvělé místo pro hokej. Zvlášť pokud získáme novou arénu, myslím, že to bude jedno z nejlepších míst v lize. Tomu věřím. Jde jen o to, abychom to zvládli a udělali jako tým další krok, posunuli se správným směrem.“

Keller, finalista Mastertonovy trofeje za vytrvalost, sportovní chování a oddanost hokeji, potvrdil, že jeho agenti Brian a Scott Bartlettovi se po neúspěšném hlasování sešli s vedením Coyotes, aby s nimi projednali plány týmu do budoucna na ledě i mimo něj.

To vedlo ke spekulacím, že by čtyřiadvacetiletý útočník mohl chtít z Arizony odejít, ale podle jeho slov tomu tak není.

„V té době neexistovala téměř žádná jistota,“ dodal Keller, kterému zbývá pět sezon z osmileté smlouvy, kterou s Arizonou podepsal v září 2019. „Ale myslím, že snad dříve než později budeme mít jasno v tom, co bude následovat, jak bude vypadat aréna a podobně.“

Keller je také optimistický ohledně budoucnosti Coyotes na ledě. Arizona již zahájila své léto plné změn v kádru, když v sobotu získala Seana Durziho z Los Angeles.

Je však jasné, že jestli bude někdo hlavní postavou týmu, pak to bude právě Keller. Ten si v uplynulé sezóně vytvořil kariérní maxima v NHL s 37 góly, 49 asistencemi, navíc přepsal rekord organizace díky počinu 86 bodů v 82 zápasech.

„Chci být součástí vítězného týmu a týmu, který každý rok dělá pokroky. Řekl bych, že o to se snažíme. Čas ukáže, jestli děláme kroky správným směrem,“ zakončil.

