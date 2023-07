Arbitráž se konat nebude! Tampa si pojistila útočníka, který ji stál balík

Tanner Jeannot podepsal nový kontrakt s Tampou Bay Lightning. Dohodl se na dvouleté smlouvě, která mu dohromady vynese 5,33 milionu dolarů. Šestadvacetiletý křídelník se tak vyhne platové arbitráži, která byla naplánovaná na 24. červenec.

Kanaďan, jenž naposledy v NHL odkroutil svou třetí sezonu, byl chráněným volným hráčem. Ačkoliv má Tampa dost napěchovaný platový strop, zbavit se jej nechtěla. Nakonec se s ním dohodla zhruba týden před arbitráží.

Jeannot posílil Tampu 26. února, kdy byl vyměněn za obránce Cala Footea a hned pět draftových výběrů. Mnozí odborníci byli v šoku, když generální manažer Julien BriseBois poslal do Nashvillu tento velice štědrý „balík“. Už jen to ovšem ukazuje, jak moc o Jeannota jeden z nejúspěšnějších celků posledních let stál.

Hokejista, který nikdy do NHL nebyl draftován, na sebe upozornil ve WHL, odkud si jej vzala nashvillská organizace. Za Predators ale začal nastupovat až v ročníku 2020/21. Hned ve své druhé sezoně v nejlepší lize světa uchvátil zapsáním jednačtyřiceti kanadských bodů v 81 zápasech, asistenci zaznamenal také v následném play off.

Loňský ročník už pro Jeannota tak bodově povedený nebyl, nicméně hlavní náplní práce šestadvacetiletého útočníka je napadání, tvrdá hra a defenzivní práce. V posledních dvaceti duelech základní části, kdy už oblékal dres Tampy, jedenáct střel zablokoval a k nim přidal 77 hitů, což bylo nejvíce z týmu Blesků.

Zdá se, že kádr Tampy je pro nadcházející sezonu kompletní. Jeannot zřejmě tradičně zaujme místo ve třetím útoku, kde se nabízí spolupráce s Nickem Paulem a Michaelem Eyssimontem.

V průběhu léta zatím celek Jona Coopera posílili obránce Calvin de Haan a útočník Conor Sheary. Nová působiště si našli Alex Killorn (Anaheim), Corey Perry (Chicago), Ross Colton (Colorado), Patrick Maroon (Minnesota) nebo Pierre-Édouard Bellemare (Seattle).

