Apríl! První Viking v NHL, překřtěný gólman. Švédská jména v Minnesotě baví

15. dubna 18:00Tomáš Zatloukal
Vizáží i původem připomněl severské vikingy v NHL už nejeden Švéd. Stačí si vybavit takového Mattiase Ekholma, ale aby na slavné mořeplavce, co drancovali Evropu, odkazoval někdo i přímo svým jménem? To zažívá zámořská profiliga díky nováčkovi v defenzívě Minnesoty vůbec poprvé. Za Wild si už dva starty odkroutil Viking Gustafsson-Nyberg. Při tom druhém upoutal jmenovkou i jeho krajan, brankářská kometa Jesper Wallstedt.
Toť bylo unikum, který přinesla pondělní premiéra Gustafssona-Nyberga proti St. Louis Blues. Den na to pak zase zaujal další muž ze země Tre Kronor, Wallstedt.
Do první třetiny partie s anaheimskými Kačery vyjel s poněkud matoucím dresem. Na zádech totiž měl nažehleno "WALLSTEAD" .
Že by šlo o nešťastný kiks přímo z výroby? Kdepak, Wallstedt měl jasno.
For an unknown reason, Jesper Wallstedt came out for the 1st period with his name mispelled on his jersey, and then had it corrected for the 2nd period....
— Gino Hard (@GinoHard_) April 15, 2026
Another Marc-Andre Fleury prank victim? ???????? pic.twitter.com/EuJB5Vx3Ux
"Byl to aprílový žertík, byť lehce opožděný," glosoval svou jmenovku pobavený gólman. "Jsem si tím naprosto jistý," pokračoval a naznačil, kdo byl nejspíše autorem fórku.
"Nevím jistě, kdo to byl, ale tuším, o koho by mohlo jít," pověděl s narážkou na svého zkušenějšího maskovaného parťáka Filipa Gustavssona.
A dospěl k názoru, že nešlo o "sólo akci". Nejspíš se zapojil i legendární Kanaďan Marc-André Fleury, ještě loni člen brankářského trojlístku Wild.
S týmem totiž zůstává propojený "Flower" i nadále, vypomáhá na trénincích. A jak známo, je pověstným šprýmařem, který pro zlepšení pohody v mančaftu vymýšlel nejrůznější kousky.
"Určitě jsem rád, že to skončilo zkomolením jména a ne autem na špalcích," pobavil Wallstedt, v úspěšnosti zákroků (91,5 procenta) druhý nejlepší v NHL.
Nováčkovská sezona se mu povedla na výbornou, blýskl se kvartetem čistých kont, probojoval se na olympiádu, nezapomenutelná bude i díky čerstvé historce.