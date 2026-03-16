Apríl! První Viking v NHL, překřtěný gólman. Švédská jména v Minnesotě baví

15. dubna 18:00

Tomáš Zatloukal

Vizáží i původem připomněl severské vikingy v NHL už nejeden Švéd. Stačí si vybavit takového Mattiase Ekholma, ale aby na slavné mořeplavce, co drancovali Evropu, odkazoval někdo i přímo svým jménem? To zažívá zámořská profiliga díky nováčkovi v defenzívě Minnesoty vůbec poprvé. Za Wild si už dva starty odkroutil Viking Gustafsson-Nyberg. Při tom druhém upoutal jmenovkou i jeho krajan, brankářská kometa Jesper Wallstedt.

NHL má prvního plejera, co se jmenuje Viking.

Toť bylo unikum, který přinesla pondělní premiéra Gustafssona-Nyberga proti St. Louis Blues. Den na to pak zase zaujal další muž ze země Tre Kronor, Wallstedt.

Do první třetiny partie s anaheimskými Kačery vyjel s poněkud matoucím dresem. Na zádech totiž měl nažehleno "WALLSTEAD" .

Že by šlo o nešťastný kiks přímo z výroby? Kdepak, Wallstedt měl jasno. 

"Byl to aprílový žertík, byť lehce opožděný," glosoval svou jmenovku pobavený gólman. "Jsem si tím naprosto jistý," pokračoval a naznačil, kdo byl nejspíše autorem fórku.

"Nevím jistě, kdo to byl, ale tuším, o koho by mohlo jít," pověděl s narážkou na svého zkušenějšího maskovaného parťáka Filipa Gustavssona.

A dospěl k názoru, že nešlo o "sólo akci". Nejspíš se zapojil i legendární Kanaďan Marc-André Fleury, ještě loni člen brankářského trojlístku Wild.

S týmem totiž zůstává propojený "Flower" i nadále, vypomáhá na trénincích. A jak známo, je pověstným šprýmařem, který pro zlepšení pohody v mančaftu vymýšlel nejrůznější kousky.

"Určitě jsem rád, že to skončilo zkomolením jména a ne autem na špalcích," pobavil Wallstedt, v úspěšnosti zákroků (91,5 procenta) druhý nejlepší v NHL.

Nováčkovská sezona se mu povedla na výbornou, blýskl se kvartetem čistých kont, probojoval se na olympiádu, nezapomenutelná bude i díky čerstvé historce.

Aktuálně z nhl.cz

Ticho, které trvalo příliš dlouho

15. dubna 22:05

Od outsiderů k černým koním. Boston přepsal scénář a vrací se do bitev o pohár

15. dubna 14:30

Odchody hvězd i ostudná bilance. Kouč Canucks ale označil spekulace o vyhazovu za šum

15. dubna 13:00

Radost v Coloradu. Za Nečase i MacKinnona, který navázal na Milana Hejduka

15. dubna 11:30

nhl.cz doporučuje

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

RETRO: Od šíleného hazardu ke střeleckým rekordům

27. března 16:30

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

