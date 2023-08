Anketa: Fanoušci věří Bedardovi, Hurricanes, Devils a chtějí zpátky Quebec!

V průběhu tohoto týdne zveřejnil respektovaný The Athletic fanouškovskou anketu, jejichž výsledky rozhodně stojí za odcitování. Vedle vysloveně zábavných otázek typu „se kterým hokejistou byste šli nejradši na večeři?“ padlo i několik serióznějších, jejichž vypovídací hodnota má svou váhu a měla by zaujmout třeba i vedení NHL.

Jedna z nejatraktivnějších padla na aktuální jedničku draftu Connora Bedarda: „Bedardovi je 24 let, nachází se na svém výkonnostním vrcholu. Na jaké úrovni se bude pohybovat?“

O něco víc než třetina fandů vidí Bedarda za šest let jako jednoho z TOP 10 hokejistů v lize. Něco těsně pod třetinu jako jednoho z TOP 3. Zhruba 15% lidí jej vidí jako soupeře Connora McDavida o Hart Trophy. Zbytek už ho řadí níž, ale jen necelých 5% si myslí, že Bedard nebude ani týmovým tahounem ani hvězdným hráčem.

Samozřejmě Bedardova výkonnost na všech juniorských turnajích i ve WHL byla vzdor nízkému věku natolik nepřehlédnutelná, že lze postupný posun mezi ligovou elitu považovat takřka za jistotu a možná ani nemusí trvat šest let. Důvěra fanoušků v hráčovy schopnosti proto není překvapením.

Zajímavý výsledek dala rovněž otázka: „Vyberte tým, který podle vašeho názoru s největší pravděpodobností vyhraje do roku 2030 Stanley Cup.“ Nově se formující Blackhawks skončili s 2,9% devátí. Do první trojky zařadili fanoušci Carolinu, New Jersey a Edmonton.

Pokud šlo o nejbeznadějnější tým ohledně aspirace na pohár, hlasující měli jasno. Suverénním „vítězem“ soutěže o největšího outsidera nadcházejících let je Arizona, které nevěří 61,4% lidí.

Vox populi (hlas lidu) dále prozradil, že v případě stěhování nebo rozšiřování ligy by 44,9% fanoušků nejradši vidělo NHL opět v Quebecu. Do play off by se mělo na západě příští rok vrátit Calgary. Nepostoupí prý Winnipeg.

Z hlediska postupové klíče by namísto aktuálního divizního (+ divoké karty) chtěla většina zpátky starý konferenční model; pro návrat ke klasice bylo 82,8% hlasujících!

