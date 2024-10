Ani slovo o přestavbě! Montreal chce do play-off

Nicka Suzukiho už nebaví sledovat, jak si jeho spoluhráči každé jaro balí kufry a odcházejí ke kandidátům na Stanley Cup. Po třech sezonách, kdy se klub nedostal do play-off a hromadil volby v draftu, kapitán Montrealu doufá, že přestavba Canadiens je konečně za nimi.

„Nechci, abychom při uzávěrce přestupů jen prodávali. Je těžké být v takové pozici,“ řekl Suzuki. „Letos se chceme dostat do play-off a vrátit se tam, kde jsme bývali.“

Canadiens zahájí sezonu ve středu proti Torontu Maple Leafs a tradiční klub započne cestu k tomu, aby se vyhnul tomu, že by poprvé v historii chyběl v play-off po čtvrté v řadě. Je to však nelehký úkol.

V minulé sezoně skončil Montreal celkově na 28. místě se 76 body. V Atlantické divizi je Florida, která se vrací po zisku poháru, zatímco Boston, Toronto a Tampa Bay jsou i nadále uchazeči o play-off. Ottawa, Buffalo a Detroit se také snaží vyskočit z přestavby a jsou dle některých kousek před Montrealem.

„Chceme se tam dostat,“ řekl výkonný viceprezident Jeff Gorton. „Ale tohle v kabině nemusím nikomu říkat. Vím, že hráči se cítí opravdu sebevědomě.“

Šum kolem týmu vzrostl na začátku tréninkového kempu poté, co Canadiens získali z Columbusu snajpra Patrika Laineho. Pak se ale na začátku druhého přípravného zápasu zhroutil k ledu po nárazu kolenem na koleno, což utlumilo nadšení fanoušků.

Původně se obávalo, že půjde o zranění, které mu ukončí sezonu, nakonec se však očekává, že Laine bude s podvrtnutým levým kolenem chybět pouze dva až tři měsíce. „Bylo to těsné,“ řekl Laine. „Mohlo to být mnohem horší. Nejsem se zraněním spokojený, ale tak to dopadlo, budu se snažit zůstat pozitivní.“

Mezitím mají Canadiens stále důvod k optimismu, protože jejich mladé jádro je posíleno o další rok zkušeností z NHL. Soupiska navíc během léta neprošla rozsáhlými změnami.

Od Suzukiho, Colea Caufielda a Juraje Slafkovského se očekává další krok poté, co se na konci minulého ročníku etablovali jako plnohodnotná první lajna.

Centr druhé lajny Kirby Dach je stoprocentně zdravý poté, co ve druhém zápase posledního ročníku utrpěl zranění kolena. Dále je tu obránce Lane Huston, který zvedá fanoušky Canadiens ze sedadel svými dovednostmi.

Otázkou však je, zda tyto trendy správným směrem stačí k tomu, aby tým pozvedly do play-off. „Ukáže se, jak na tom jsme“ řekl hlavní trenér Martin St. Louis. „Vím, že půjdeme dopředu, byť to nebude snadná procházka.“

Share on Google+