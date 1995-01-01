Ani návrat domů, ani k šampionům. Carlson míří na Floridu

2. července 14:00David Zlomek
Generální manažer Tampa Bay Lightning Julien BriseBois předvedl po otevření trhu s volnými hráči klíčový tah, když do svých řad získal zkušeného obránce Johna Carlsona. Cílem tohoto podpisu je okamžité posílení defenzivních řad týmu zkušeným veteránem, který má za sebou sedmnáct sezon v NHL.
Největší překážkou při získání Carlsona byla agresivní snaha Caroliny Hurricanes. Ti se pokusili veterána zlákat ještě před otevřením trhu, když minulý víkend během draftu 2026 získali jeho hráčská práva, ale nakonec s ním nedokázali najít společnou řeč. Jako liché se ukázaly i spekulace o zájmu Washingtonu, ke Carlson roky působil.
Tampa Bay tak využila situace a s hráčem se dohodla na dvouletém kontraktu v celkové hodnotě 17 milionů dolarů, což znamená průměrný roční plat 8,5 milionu.
Tato částka je překvapivě nižší, než se očekávalo. Experti, včetně Pierra LeBruna, původně předpokládali, že se tržní cena pro takto ostříleného obránce vyšplhá až na 10 milionů dolarů ročně. BriseBoisovi se tak podařilo uzavřít smlouvu s velmi výhodným platovým zatížením, které je dokonce shodné s tím, za kolik se v uplynulém týdnu upsal Darren Raddysh před svým trejdem do Toronta.
Pro Carlsona jde o novou kapitolu kariéry po dlouhém působení ve Washingtonu, který ho letos na jaře vyměnil do Anaheimu. V dresu Ducks stihl Carlson během závěru základní části posbírat 14 bodů v 16 zápasech (celkem 60 bodů v sezoně) a dalších šest asistencí přidal ve 12 duelech play-off.